امنیتی در منطقه بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن اعلام کرد: بدون تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس امنیتی در منطقه در کار نخواهد بود.

وی ضمن مخالفت با اینکه قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی شود، اعلام کرد: اتحادیه عرب به دنبال این است که جهان کشور فلسطین به پایتختی قدس را به رسمیت بشناسد.

الصفدی تاکید کرد: امنیتی در منطقه بدون راهکار تشکیل دو کشور در کار نخواهد بود. با هر اقدامی که موضع تاریخی و حقوقی به قدس را تغییر دهد، مخالفیم.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا تصمیم به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی گرفت که این تصمیم با واکنش جهانی روبرو شده است.