  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

یکهزارو۳۷۰آموزش دهنده در سامانه سوادآموزی استان ثبت نام کرده اند

یکهزارو۳۷۰آموزش دهنده در سامانه سوادآموزی استان ثبت نام کرده اند

یاسوج- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکهزار و ۳۷۰ آموزش دهنده در سامانه سوادآموزی ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمدالله خواهش نیک بعدازظهر شنبه در دیدار با نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده در مجلس افزود: از این تعداد پرونده های تأئید شده از سوی سازمان نهضت سوادآموزی کشور و استان حدود۵۰۰نفر بدون رعایت محدودیت سنی و مدرک تحصیلی است.

خواهش نیک اظهار داشت: براساس بخشنامه، مدارک آموزش دهندگانی که قبل از سال۹۲حداقل پنج نفر را دریک سال باسواد کرده اند، جمع آوری و در کمیسیون بررسی می شود.

وی بیان داشت: اسامی در صورت تأئید در سامانه سوادآموزی ثبت می شود و سپس از سوی سازمان نهضت سوادآموزی کشور نیز بررسی می شود.

خواهش نیک افزود: بسیاری از مراجعان به ادارات شهرستانها و مناطق کسانی هستند که تعداد نفرات سوادآموز ثبت شده به اسم آنها زیر پنج نفر است و اینکه اسامی سوادآموزان ثبت نشده است.

وی تصریح کرد: برای آموزش دهندگان با فعالیت بعد از سال۹۲هیچگونه بخشنامه ای صادر نشده است.

کد مطلب 4192555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها