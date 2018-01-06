یکهزارو۳۷۰آموزش دهنده در سامانه سوادآموزی استان ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمدالله خواهش نیک بعدازظهر شنبه در دیدار با نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده در مجلس افزود: از این تعداد پرونده های تأئید شده از سوی سازمان نهضت سوادآموزی کشور و استان حدود۵۰۰نفر بدون رعایت محدودیت سنی و مدرک تحصیلی است.

خواهش نیک اظهار داشت: براساس بخشنامه، مدارک آموزش دهندگانی که قبل از سال۹۲حداقل پنج نفر را دریک سال باسواد کرده اند، جمع آوری و در کمیسیون بررسی می شود.

وی بیان داشت: اسامی در صورت تأئید در سامانه سوادآموزی ثبت می شود و سپس از سوی سازمان نهضت سوادآموزی کشور نیز بررسی می شود.

خواهش نیک افزود: بسیاری از مراجعان به ادارات شهرستانها و مناطق کسانی هستند که تعداد نفرات سوادآموز ثبت شده به اسم آنها زیر پنج نفر است و اینکه اسامی سوادآموزان ثبت نشده است.

وی تصریح کرد: برای آموزش دهندگان با فعالیت بعد از سال۹۲هیچگونه بخشنامه ای صادر نشده است.