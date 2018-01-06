دستگیری باند حرفه ای سرقت در اسلام آبادغرب

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو، اماکن خصوصی، جیب بری و کش رو زنی در شهر اسلام آبادغرب، بررسی موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پلیس شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه شد، اضافه کرد: متهمان در بازجویی های فنی به ۸ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، ۴ فقره کش رو زنی، ۲ فقره جیب بری، یک فقره سرقت خودرو و یک فقره اماکن خصوصی با همدستی یک متهم دیگر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به دستگیری دیگر متهم این پرونده، گفت: خودرو و تعداد زیادی از اموال مسروقه در مخفیگاه این متهمان کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

سرهنگ سرتیپ نیا افزود: متهمان در اجرای دستور مقام قضائی با صدور قرار وثیقه مناسب روانه زندان مرکزی اسلام آبادغرب شد.