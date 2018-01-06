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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد:

دستگیری باند حرفه ای سرقت در اسلام آبادغرب

دستگیری باند حرفه ای سرقت در اسلام آبادغرب

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از دستگیری باند سارقان حرفه ای و کشف ۱۶ فقره سرقت توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،  اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو، اماکن خصوصی، جیب بری و کش رو زنی در شهر اسلام آبادغرب، بررسی موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.  

وی با بیان اینکه پلیس شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه شد، اضافه کرد: متهمان در بازجویی های فنی به ۸ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، ۴ فقره کش رو زنی، ۲ فقره جیب بری، یک فقره سرقت خودرو و یک فقره اماکن خصوصی با همدستی یک متهم دیگر اعتراف کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به دستگیری دیگر متهم این پرونده، گفت: خودرو و تعداد زیادی از اموال مسروقه در مخفیگاه این متهمان کشف و به مالباختگان بازگردانده شد. 

سرهنگ سرتیپ نیا افزود: متهمان در اجرای دستور مقام قضائی با صدور قرار وثیقه مناسب روانه زندان مرکزی اسلام آبادغرب شد.

کد مطلب 4192576

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