حمایت عبدالله دوم از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هیات وزراتی اتحادیه عرب با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کردند.

در دیدار عبدالله دوم با هیات وزراتی اتحادیه عرب شامل؛ سامح شکری وزیر خارجه مصر، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، ناصر بوریطه وزیر خارجه مغرب، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات و نیز احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب، وی بر ضرورت افزایش تلاش ها برای ایجاد افق سیاسی به منظور پیشرفت در روند به گونه ای که حقوق ملت فلسطین شامل آزادی و تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس برآورده شود، تاکید کرد.

در این دیدار بهترین راه مقابله با تبعات تصمیم آمریکا که مغایر با قطعنامه های مشروع بین المللی است، بررسی شد.

پادشاه اردن در این دیدار بر ضرورت افزایش تلاش ها و هماهنگی مواضع کشورهای عربی در حمایت از فلسطینی ها و حقوق تاریخی و حقوقی آنها و نیز اهمیت حمایت از پایداری ساکنان بیت المقدس، حمایت از هویت عربی شهر قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی آن و ضرورت اجماع بین المللی درباره قدس تاکید کرد.