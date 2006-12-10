کشته و زخمی شدن 38نفر و کشف 17 جسد / دستگیری 27 فرد مسلح در مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق گفتند که افراد مسلح با حمله به دو خانه در منطقه "حی الجهاد" در شهر بغداد، 9 نفر را به قتل رساندند.

منابع امنیتی عراق همچنین اعلام کردند که در درگیری های صورت گرفته در محله "العامل" در جنوب غربی شهر بغداد، پنج نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی نیز از قتل یک افسر بلند پایه مامور حفاظت از "احمد چلبی" معاون نخست وزیر عراق در منطقه "الیرموک" در غرب بغداد خبر داد.

سه سرباز عراقی نیز بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی آنها در منطقه الیرموک زخمی شدند و نیروهای امنیتی جسد سه نفر را در منطقه الحریه در شمال شرقی بغداد کشف کردند که سرهای آنها از بدن جدا شده بود.

یک منبع پزشکی بیمارستان الیرموک بغداد نیز از تحویل اجساد 14 نفر به این بیمارستان خبر داد که در مناطق مختلف عراق پیدا شدند.

حمله مسلحانه به یک دستگاه خودرو در ناحیه "ابوصیدا" در شمال شرقی بغداد نیز به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن پنج تن دیگر از اعضای یک خانواده منجر شد.

در همین حال، "حمد الله الرکابی" مسئول اطلاع رسانی دفتر صدر در منطقه الکرخ بغداد گفت که نیروهای آمریکایی "شیخ حسن الشیبانی" امام مسجد الزهراء و هشت تن از نمازگزاران را در محله "الجوادین" در شمال بغداد بازداشت کردند.

ارتش آمریکا نیز امروز از اجرای عملیات امنیتی مشترکی با نیروهای عراقی در محله "الاعظمیه" در راستای تلاش برای پایان دادن به خشونت طائفه ای و شورش خبر داد و اعلام کرد که مقادیر زیادی سلاح را کشف و ضبط کرده است.

یک منبع پلیس شهر "کرکوک" در شمال عراق نیز از کشته شدن یک نفر در حمله مسلحانه در محله "الواسطی" این شهر خبر داد و یکی از نگهبانان بیمارستان شهر"تکریت" عراق نیز به دست افراد مسلح کشته شد.

در همین حال، یک منبع پلیس عراق گفت که افراد مسلح رئیس اداره گمرک شهر نجف و برادرش را در جاده اصلی شمال این شهر به قتل رساندند و وزارت دفاع عراق نیز از دستگیری 27 تروریست در مناطق مختلف خبر داد.