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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

مدیرکل محیط زیست البرز:

صنایع سبز در محدوده فرودگاه پیام مستقر می شود

صنایع سبز در محدوده فرودگاه پیام مستقر می شود

کرج - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از استقرار صنایع غیرآلاینده (سبز) در محدوده فرودگاه پیام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین حکیمی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز که عصر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی در منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی پیام واقع در مهرشهر کرج، اظهار کرد: درصدد استقرار صنایع غیرآلاینده موسوم به صنایع سبز در این منطقه هستیم.

وی با اشاره به اینکه بدون شک صنایع غیر آلاینده در آن محدوده مستقر می شوند اما موسوم به سبز بودن آن صنایع باید توسط دستگاه و سازمان های کشوری مطرح و مورد توجه قرار گیرد، افزود: استقرار صنایع غیر آلاینده در این بخش مشکلی را ایجاد نمی کند چرا که شرط دانش بنیان و غیر آلاینده بودن این صنایع نیز مورد تاکید خواهد بود.

در ادامه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، جهانگیر شاهمرادی رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تاکید کرد: ارزیابی محیط زیستی پیرامون راه اندازی دو شهرک صنعتی اشتهارد ۲ و کوثر به تصویب سازمان حفاظت از محیط زیست کشور رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا مصوب شده پایش آنلاین هوا، آب و خاک در این دو شهرک اجرایی شود، تصریح کرد: پایش آب و هوا پذیرفته شده اما مفهوم پایش آنلاین خاک مشخص نیست؛ با رفع این مشکل بستر اشتغال برای بیش از ۴۰۰ نفر فراهم می شود.

کد مطلب 4192580

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