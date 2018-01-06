اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز که عصر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بخش های مهم اشتغال زایی در استان البرز در توجه به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد معطوف شده است.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع امکانات لازم در اختیار این بخش به سبب ظرفیت های موجود قرار خواهد گرفت، افزود: بایستی از ظرفیت های علمی و پتانسیل پارک علم و فناوری در استان البرز استفاده کرد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه مشکلات یاد شده در حوزه روستایی در بخش های گوناگون از جمله فاضلاب زیبنده استان نیست، خاطرنشان کرد: باید دید دهیاران و شوراهای اسلامی در روستایی در این بین چه وظایفی را بر عهده دارند و تا کنون چه اقداماتی را اجرایی کرده اند.

به گفته نجفی، استان البرز از ویژگی های بالایی برخوردار است که باید مورد توجه همگان در بخش های مختلف قرار گیرد، این استان می تواند در طرح های مختلف نظیر استقرار صنایع عاری از آلودگی های زیست محیطی به عنوان پایلوت در کشور مطرح شود.



وی با تاکید بر اینکه باید با جدیت پیگیر اجرایی شدن تمام مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان البرز باشیم و این امر باید جز اقدامات اساسی تمامی دستگاه های اجرایی باشد، گفت: اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری توسط دستگاه های اجرایی، بخش دولتی و خصوصی الزامی است.