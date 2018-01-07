علت اختلاف آمار بازداشتی های اغتشاشات اخیر

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که در چند روز اخیر مراجع مختلف آمارهای متفاوتی از بازداشتی های اغتشاشات اخیر ارائه دادند، به‌طوری‌که معاون فرماندار بیش از ۴۵۰ بازداشتی و مسئولان زندان تهران کمتر از ۱۰۰ بازداشتی را اعلام کردند، تعداد کل بازداشتی های اخیر در استان تهران چقدر بوده است؟ گفت: اختلاف آمار ناشی از این است که افراد بعضا تحت قرار قضایی بودند و آزاد شدند و یا بعضا تحت نظرگاه های نیروی انتظامی بودند که برخی از اینها بلافاصله به زندان معرفی شدند.

این مقام قضائی افزود: اینکه مراجع مختلف آمار متفاوت بدهند به لحاظ وضعیت آمار و اطلاعاتی است که از منابع مربوطه به اینها می رسد، بنابراین قابل توجیه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: هنوز از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دادستانی و سپاه آمار جمعی نگرفته ایم.

وی با بیان اینکه این پرونده در مرحله ابتدایی قرار دارد، افزود: در مرحله دستگیری ها دادسرای تهران اقدامات قضایی را انجام می دهد و دادستان تهران باید آمار دقیقی از بازداشتی ها داشته باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه مردم با بصیرت در برابر آشوبگران و کسانی که به اموال عمومی لطمه می‌زنند، ایستاده اند، اظهار داشت: مردم با رعایت هوشیاری، قاطعانه خواهند ایستاد و عده‌ای قلیل نمی‌توانند در برابر ملت غیور ایران اسلامی، تاب مقاومت داشته باشند و تشکیلات قضایی نیز با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی موجود به ویژه قضات شجاع و با انگیزه در سطوح مختلف، با اخلال گران در نظم و امنیت عمومی برابر مقررات قانونی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

به گزارش مهر، معاون سیاسی فرماندار تهران هفته گذشته در رابطه با تعداد بازداشتی های استان تهران اعلام کرده بود فقط در سه روز ۴۵۰ نفر بازداشت شدند. طی روزهای اخیر روش برقرارکنندگان نظم و امنیت ارشاد و تذکر بوده و در صورتی که افراد اصرار به اقدامات غیرقانونی می‌کردند، مجبور به بازداشت آنها می‌شدند.