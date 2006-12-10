  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۲۴

کاردار آرژانتین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار آرژانتین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

بعدازظهر امروز کاردار آرژانتین در تهران ازسوی مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به خاطر اقدامات مقامات آرژانتینی در نسبت دادن اتهامات بی اساس به دولت و مقامات کشورمان در قضیه پرونده آمیا به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات سبحانی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان به دولت آرژانتین هشدار داد تا به دام صهیونیستها نیفتاده و اشتباهات گذشته را بار دیگر تکرار نکنند. 

سبحانی با بیان اینکه شهود تحقیقات پرونده آمیا اعضای گروههایی تروریستی هستند که صراحتا به قتلها و جنایات خویش اعتراف نموده اند، از این پرونده به عنوان سناریوی صهیونیستی برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای مقابله حقوقی و قضایی با اقدامات تحریک آمیز دستگاه قضایی آرژانتین محفوظ می دارد، افزود: آرژانتین در بازی خطرناکی وارد شده و می بایست با معرفی عاملان واقعی انفجار اجازه ندهد این کشور به آلت دست رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل گردد.

مدیرکل آمریکای وزارت خارجه کشورمان همچنین از دولت آرژانتین خواست تا با برداشتن گامهای موثر عاملان و طراحان سوء قصد تروریستی علیه کاردار اسبق کشورمان در بوینس آیرس را معرفی و به دست عدالت بسپارند.

کد مطلب 419260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها