کاردار آرژانتین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات سبحانی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان به دولت آرژانتین هشدار داد تا به دام صهیونیستها نیفتاده و اشتباهات گذشته را بار دیگر تکرار نکنند.

سبحانی با بیان اینکه شهود تحقیقات پرونده آمیا اعضای گروههایی تروریستی هستند که صراحتا به قتلها و جنایات خویش اعتراف نموده اند، از این پرونده به عنوان سناریوی صهیونیستی برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای مقابله حقوقی و قضایی با اقدامات تحریک آمیز دستگاه قضایی آرژانتین محفوظ می دارد، افزود: آرژانتین در بازی خطرناکی وارد شده و می بایست با معرفی عاملان واقعی انفجار اجازه ندهد این کشور به آلت دست رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل گردد.

مدیرکل آمریکای وزارت خارجه کشورمان همچنین از دولت آرژانتین خواست تا با برداشتن گامهای موثر عاملان و طراحان سوء قصد تروریستی علیه کاردار اسبق کشورمان در بوینس آیرس را معرفی و به دست عدالت بسپارند.