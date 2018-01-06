به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی امروز شنبه در جلسه تفسیر خود در مسجد اعظم قم با بیان اینکه قرآن خودش کریم است و وحی با کرامت شروع شده است، اضافه کرد: قرآن سلسله دستورات بین‌المللی دارد که از جمله آن وفای به عهد است.

وی افزود: بر اساس این دستور، ما اگر با کفار تعهد و قراردادی داشته باشیم مادامی که آن‌ها آن را زیر پا نگذارند ما حق نداریم پیمان شکن باشیم.

این استاد برجسته حوزه اضافه کرد: از دیگر دستورات جهانی قرآن این است که کسی حق ندارد محیط زیست، هوا و فضا و زمین را آلوده کند.

وی با بیان اینکه قرآن روح کرامت را در ملت ایران و به برکت انقلاب اسلامی ایجاد کرد، ادامه داد: البته من نمی‌خواهم بیش از حد از ایران تمجید کنم ولی به برکت انقلاب و قرآن، امام و مسئولان و مردم فرشته‌خو و بزرگی در ایران پدید آمدند که در تاریخ سابقه نداشت.

جای فردوسی برای حماسه سرایی خالی است

آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: جای فردوسی‌ها خالی است که این جوانمردی و کرامت را به شعر حماسی در بیاورند.

وی افزود: صدرالمتألهین کمتر از شاعری در آثارش یاد می‌کند و تنها از حافظ و فردوسی با جلال و شکوه یاد کرده است؛ در مسئله توحید می‌گوید خدا را نمی‌توان یاد کرد مگر آن طور که فردوسی گفته: خداوند بالا و پستی تویی/ ندانم که‌ای هر چه هستی تویی.

مرجع تقلید شیعیان افزود: اگر امروز هم حکیم فردوسی باسواد، زبان دان و با حماسه بود می‌فهمید ایران چه خبر است؟ و کار ایرانی‌ها را به حماسه در می‌آورد. ده سال به ما جنگ تحمیل شد؛ دو سال جنگ داخلی و بعد هم جنگ تحمیلی و ترور ۷۲ تن، کشتار نخست وزیری و ترور عزیزان ما در کوچه و خیابان.

وی گفت: هزاران شهید از جمله شهدای روحانی تقدیم انقلاب شد و بیش از هر قشری، نیز از روحانیون شهید شدند؛ هزاران روستا و ۱۱ استان تخریب شد؛ قطعنامه نیز تحمیل شد و امام و مسئولان و مردم آن را پذیرفتند و بعد از قطعنامه، سپاه و بسیج و ارتشیان به شهرها وارد شدند و در این هنگام عملیات مرصاد را بر ما تحمیل کردند.

آیت الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه جای فردوسی برای حماسه سرایی خالی است، اضافه کرد: ما در طول ده سال هر چه دیدیم از دشمنان به خصوص صدام ملعون بود؛ همین صدام را خداوند به جان کویت انداخت و امیر بیچاره کویت نیز فرار کرد و دست به سوی غرب دراز کرد؛ همه اصرار کردند که شما هم به عراق حمله کنید ولی ما حمله نکردیم؛ این معنای کرامت است.

ملت کریم هرگز نمی‌لرزد

وی افزود: ما کم آسیب و خطر از صدام ندیدیم؛ اگر ۴ تا گلوله هم می‌زدیم کسی اعتراض نمی‌کرد؛ بلکه همه از ما درخواست هم کردند؛ ولی رهبری و مردم زیر بار این کار نرفتند؛ این هنر و حماسه می‌خواهد تا این مسئله را بیان کند

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر اینکه این تربیت قرآنی است، گفت: ملت کریم هرگز نمی‌لرزد؛ اگر ایران گلوله می‌زد هیچکس اعتراض نمی‌کرد اما این خوی بزرگ او بود که مانع شد؛ این ایمان مستتر ما هست که گفته شما چون تعهد امضاء کرده‌اید نباید آن را بشکنید.

وی اضافه کرد: بیگانه و شرق و غرب و اسرائیل بداند که این ملت عظمتی از قرآن گرفته است که شما نمی‌توانید آن را از بین ببرید و برای همیشه نام الله در پرچم ایران باقی خواهد ماند.