گام بلند مدعیان لیگ بسکتبال برای صعود به مرحله نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز دوم مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز شنبه برگزار شد. در چارچوب این روز از رقابت ها پتروشیمی بندر امام در دیدار خانگی برابر شهرداری گرگان با نتیجه ۸۳ بر ۵۷ به برتری دست یافت.

شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی روز گذشته و در دیدار اول پلی آف نیز حریف گرگانی خود را شکست داده بودند.

شهرداری تبریز که روز گذشته در مصاف با یس آل گرگان صاحب پیروزی شده بود امروز نیز در دومین دیدار برابر این تیم به برتری ۸۹ بر ۷۲ دست یافت. در آبادان نیز تیم نفت موفق شد مقابل نیروی زمینی تهران شاهد برتری ۷۸ بر ۶۰ شود. آبادانی ها روز گذشته هم حریف تهرانی خود را شکست داده بودند.

در تهران نیز دو تیم مهرام و دانشگاه آزاد در حالی برابر هم صف آرایی کردند که نتیجه نخست دیدار آنها به سود مهرام به پایان رسیده بود. این تیم در دیدار امروز هم صاحب برتری ۷۵ بر ۶۶ شد.

مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود. بدین ترتیب و با توجه به نتایج بدست آمده در دیدارهای اول و دوم، تیم های پتروشیمی، شهرداری تبریز، نفت آبادان و مهرام تهران شانس زیادی برای صعود به مرحله نیمه نهایی دارند. این ۴ تیم در صورت کسب پیروزی در دیدارهای سوم پلی آف راهی این مرحله خواهند شد.