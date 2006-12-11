گشتی در دنیای دانش

پرتاب شاتل دیسکاوری

اسپیس دیلی: شاتل دیسکاوری به همراه هفت فضانورد و برای نخستین بار در شب، طی 4 سال گذشته به فضا پرتاب شد. پرتاب شب گذشته دیسکاوری آخرین گام ناسا برای تکمیل کردن ایستگاه فضای بین المللی محسوب می شود.

کشف ارتباط ایدز و مالاریا

شین هوا: مطالعات پزشکی جدید در آفریقا نشان می دهد مالاریا افراد را نسبت به ابتلا به ایدز مستعدتر می کند.

تعویق پرتاب فضاپیمای اکتشافاتی اروپا

اسپیس دیلی: آژانس فضایی اروپا اعلام کرد بنابه دلایل فنی، پرتاب فضاپیمای اکتشافاتی خود برای کشف سیارات دیگر را به تعویق انداخته است.

قطع کامل خطوط اینترنتی در اتیوپی

نازرت: نزدیک به یک هفته است که خطوط اینترنتی در سراسر اتیوپی قطع شده است.



تولید نسل جدید نانولوله کربنی در ژاپن

یومیوری: محققان ژاپنی موفق شدند تا نوعی نانولوله کربنی تولید کنند که نسبت به انواع فعلی 20 برابر متراکم تر است.



بازگشت روسیه به ماه پس از 30 سال

اسپیس دیلی: روسیه قصد دارد تا در سال 2012 فضاپیمای اکتشافاتی خود را به سوی ماه پرتاب کند.



چین هم چنان در رتبه نخست محدودیت آزادی استفاده از اینترنت

دی.پی.ای: دولت چین همچون سال های اخیر در رتبه نخست فهرست کشورهای مقابله کننده با آزادی های اینترنتی است.



تمایل روسیه برای شراکت با آمریکا در اکتشافات ماه

شین هوا: در پی اعلام رسمی ناسا مبنی بر طرح این سازمان برای ایجاد پایگاه تحقیقات دائمی در ماه، روسیه تمایل خود را برای شراکت با ناسا اعلام کرد.

راه اندازی صنعت سوخت های زیستی در آفریقای جنوبی

روزنامه خلق: دولت آفریقای جنوبی برای پاسخگویی به نیاز انرژی این کشور درآینده نزدیک، با راه اندازی صنعت سوخت زیستی موافقت کرد.

استرس عامل تشدید کننده اختلالات پوستی

شین هوا: دانشمندان آمریکایی در تازه ترین یافته های خود کشف کردند که استرس در تشدید اختلالات پوستی هم چون اگزما نقش قابل توجهی دارد.