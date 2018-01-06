کمک خیران به مراکز نیکوکاری استان بوشهر ۴ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یاری منفرد عصر شنبه در نشست با اعضای مرکز نیکوکاری آیت‌الله مهدوی مرتضوی آبپخش اظهار داشت: با در نظر گرفتن این نکته که مراکز نیکوکاری کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کرده و در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند، راه اندازی مراکز نیکوکاری و واگذاری امور به مردم نقش مهمی در سرعت بخشی کمک به نیازمندان داشته است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان بوشهر از فعالیت ۳۱ مرکز خیریه در سطح استان بوشهر خبر داد و افزود: ۱۰ مرکز دیگر نیز در مرحله اخذ مجوز هستند که انشاءالله شاهد فعالیت آنها خواهیم بود.

یاری منفرد از رشد ۴۰۰ درصدی کمک های خیرین به مراکز نیکوکاری استان خبر داد و اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری خیران استان با مراجعه به مراکز نیکوکاری به خانواده‌های تحت حمایت و افراد نیازمند کمک کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: رشد نسبی کمک‌های خیرین به مراکز نیکوکاری استان بوشهر، از متوسط کشوری بالاتر رفت که این امر نشان از اهتمام مردم نیکوکار استان به محرومیت زدایی و کمک به فقراست.