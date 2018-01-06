جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق (ع) عصر شنبه در این جشنواره اظهار داشت: سربازان نقش بسیار مهمی در سپاه دارند و بسیاری از برنامهها با همت و تلاش سربازان اجرا میشود.
سرهنگ خلیل رفعتی با اشاره به تعامل و همکاری بین سپاه امام صادق (ع) و سایر ردههای نظامی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همه عرصهها تعاملات گستردهای بین سپاه امام صادق (ع) و دیگر ردهها وجود دارد که موجب پیشرفتهای فراوانی در انجام مأموریتها شده است.
وی اضافه کرد: از جمله برنامههایی که برای سربازان در سپاه برگزار میشود میتوان به برگزاری کلاسهای اخلاق و قرآن ویژه سربازان در بعد معنوی و برگزاری دورههای مهارتآموزی توسط مراکز فنی و حرفهای برای آنها در بعد مادی اشاره کرد.
مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق (ع) بیان کرد: این اقدامات زمینه رشد سربازان هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی را در دوران خدمت سربازی فراهم کرده است.
وی افزود: از مهمترین اهداف این جشنواره فرهنگسازی و ارائه الگوهای موفق و برتر در جامعه سربازان، ارتقای روحیه و انگیزه خدمتی، نشاط، پویایی و هویت بخشی آنها است.
در این جشنواره سربازان نمونه در محورهای دفاع، امنیت و اقتدار، سازندگی و تفکر بسیجی، وظیفهشناسی و اقدام شایسته، امور فرهنگی هنری و تبلیغات، ایثارگری و فداکاری، شهید و جانباز، خلاقیّت و فنآوری، ورزش و تربیت بدنی، دینداری و بصیرت و مسئولیتپذیری و خانواده تجلیل شدند.
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