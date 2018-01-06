جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق (ع) عصر شنبه در این جشنواره اظهار داشت: سربازان نقش بسیار مهمی در سپاه دارند و بسیاری از برنامه‌ها با همت و تلاش سربازان اجرا می‌شود.

سرهنگ خلیل رفعتی با اشاره به تعامل و همکاری بین سپاه امام صادق (ع) و سایر رده‌­های نظامی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همه عرصه­‌ها تعاملات گسترده‌­ای بین سپاه امام صادق (ع) و دیگر رده‌ها وجود دارد که موجب پیشرفت­‌های فراوانی در انجام مأموریت­‌ها شده است.

وی اضافه کرد: از جمله برنامه‌هایی که برای سربازان در سپاه برگزار می‌شود می‌توان به برگزاری کلاس‌­های اخلاق و قرآن ویژه سربازان در بعد معنوی و برگزاری دوره‌­های مهارت‌آموزی توسط مراکز فنی و حرفه­‌ای برای آن­ها در بعد مادی اشاره کرد.

مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق (ع) بیان کرد: این اقدامات زمینه رشد سربازان هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی را در دوران خدمت سربازی فراهم کرده است.

وی افزود: از مهمترین اهداف این جشنواره فرهنگ­‌سازی و ارائه الگوهای موفق و برتر در جامعه سربازان، ارتقای روحیه و انگیزه خدمتی، نشاط، پویایی و هویت بخشی آن­ها است.

در این جشنواره سربازان نمونه در محورهای دفاع، امنیت و اقتدار، سازندگی و تفکر بسیجی، وظیفه‌­شناسی و اقدام شایسته، امور فرهنگی هنری و تبلیغات، ایثارگری و فداکاری، شهید و جانباز، خلاقیّت و فن‌­آوری، ورزش و تربیت بدنی، دین­داری و بصیرت و مسئولیت­‌پذیری و خانواده تجلیل شدند.