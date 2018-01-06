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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در بوشهر برگزار شد

جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در بوشهر برگزار شد

بوشهر - با حضور جمعی از کارکنان وظیفه سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و منطقه دوم نیروی دریایی سپاه دهمین جشنواره جوان سرباز با عنوان جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق (ع) عصر شنبه در این جشنواره اظهار داشت: سربازان نقش بسیار مهمی در سپاه دارند و بسیاری از برنامه‌ها با همت و تلاش سربازان اجرا می‌شود.

سرهنگ خلیل رفعتی با اشاره به تعامل و همکاری بین سپاه امام صادق (ع) و سایر رده‌­های نظامی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همه عرصه­‌ها تعاملات گسترده‌­ای بین سپاه امام صادق (ع) و دیگر رده‌ها وجود دارد که موجب پیشرفت­‌های فراوانی در انجام مأموریت­‌ها شده است.

وی اضافه کرد: از جمله برنامه‌هایی که برای سربازان در سپاه برگزار می‌شود می‌توان به برگزاری کلاس‌­های اخلاق و قرآن ویژه سربازان در بعد معنوی و برگزاری دوره‌­های مهارت‌آموزی توسط مراکز فنی و حرفه­‌ای برای آن­ها در بعد مادی اشاره کرد.

مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه امام صادق (ع) بیان کرد: این اقدامات زمینه رشد سربازان هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی را در دوران خدمت سربازی فراهم کرده است.

وی افزود: از مهمترین اهداف این جشنواره فرهنگ­‌سازی و ارائه الگوهای موفق و برتر در جامعه سربازان، ارتقای روحیه و انگیزه خدمتی، نشاط، پویایی و هویت بخشی آن­ها است.

در این جشنواره سربازان نمونه در محورهای دفاع، امنیت و اقتدار، سازندگی و تفکر بسیجی، وظیفه‌­شناسی و اقدام شایسته، امور فرهنگی هنری و تبلیغات، ایثارگری و فداکاری، شهید و جانباز، خلاقیّت و فن‌­آوری، ورزش و تربیت بدنی، دین­داری و بصیرت و مسئولیت­‌پذیری و خانواده تجلیل شدند.

کد مطلب 4192658

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