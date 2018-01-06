۲۸ هزار واحد مسکن مددجویان بوشهری بیمه حوادث شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی با بیان اینکه خطرات زیادی جامعه مددجویی را تهدید می‌کند، گفت: قرارداد بیمه حوادث مسکن و اثاثیه منزل ۲۸ هزار خانوار مددجو به مدت یک سال با شرکت‌های بیمه گذار منعقد شده است که در صورت بروز خطرات احتمالی، این شرکت بیمه گذار موظف به جبران تمام خسارت‌های وارده به مددجویان بر اثر سیل، زلزله، آتش سوزی، صاعقه و طوفان است.

وی افزود: بر اساس تعهد بیمه گذار چنانچه سرپرست خانوار بر اثر حادثه‌ای، فوت و یا دچار نقص عضو شود پس از انجام مراحل قانونی تا سقف ۱۵ میلیون تومان غرامت فوت و یا نقص عضو به ورثه قانونی وی پرداخت خواهد شد.