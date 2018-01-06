چهار نفر در ریزش ساختمان در شهرستان جم کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد یزدانی با اشاره به کشته شدن چهار نفر در روستای بهارستان جم اظهار داشت: در پی ریزش سقف ساختمان در حال احداث در روستای بهارستان شهرستان جم ظهر امروز چهار تبعه افغان کشته شدند.

وی بیان کرد: کارگران مدفون شده در زیر آوار چهار نفر بودند که همه آنها جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جم با بیان اینکه علت این حادثه ریزش سقف دوم این ساختمان بتنی بود افزود: ساختمان یاد شده بدون مجوز در باغی در روستای بهارستان درحال ساخت بود که از ایمنی و مهندسی لازم برخوردار نبود.

یزدانی افزود: پس از وقوع این حادثه امدادگران هلال احمر، اورژانس و پلیس به محل وقوع حادثه اعزام شدند که متاسفانه چهار کارگر افغانی به سبب خفگی در زیر آوار جان باخته بودند.