۳ سارق در لردگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، خسرو نجفی اظهار داشت: با هوشیاری ماموران کلانتری ۱۱ جانبازان در یک عملیات ضربتی سه سارق حین سرقت وسایل یک دستگاه پژو ۴۰۵ در شهر لردگان دستگیر شدند.

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۱ جانبازان حین گشت زنی در سطح شهر لردگان به سه نفر که مشغول دستکاری یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بودند مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران ضمن تمرکز دقیق بر موضوع متوجه شدند این افراد در حال سرقت وسایل این خودرو هستند که طی یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه هر سه سارق را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.