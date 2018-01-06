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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۲

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان:

۳ سارق در لردگان دستگیر شدند

۳ سارق در لردگان دستگیر شدند

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: سه سارق در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، خسرو نجفی اظهار داشت: با هوشیاری ماموران کلانتری ۱۱ جانبازان در یک عملیات ضربتی سه سارق حین سرقت وسایل یک دستگاه پژو ۴۰۵ در شهر لردگان دستگیر شدند.  

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۱ جانبازان حین گشت زنی در سطح شهر لردگان به سه نفر که مشغول دستکاری یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بودند مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران ضمن تمرکز دقیق بر موضوع متوجه شدند این افراد در حال سرقت وسایل این خودرو هستند که طی یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه هر سه سارق را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

کد مطلب 4192665

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