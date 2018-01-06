نقش ترامپ در بحران قطر و عربستان و شاهزادگان بازداشت شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «میدل‌ایست‌آی»، «مایکل والف» نویسنده کتاب «آتش و خشم در کاخ سفید» در بخشی از اثر خود به بحث درباره بحران کنونی عربستان قطر و تحولات داخلی این کشور پرداخته است: ترامپ برای اقدامات عربستان ضد قطر به محمد بن سلمان ولیعهد این کشور چراغ سبز نشان داده است. همچنین بن سلمان در ماجرای بازداشت شاهزادگان و تجّار این کشور (به بهانه مبارزه با فساد مالی) نیز از حمایت های رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داشت.

نویسنده کتاب «آتش و خشم در کاخ سفید» در ادامه نوشته است: رئیس جمهوری آمریکا با نادیده گرفتن توصیه ها درباره سیاست خارجی این کشور به نقشه سعودی ها برای اعمال فشار بر قطر چراغ سبز نشان داد.

این نویسنده آمریکائی در ادامه تصریح می کند که ترامپ به دوستان خود گفت: ما آدم خود را در رأس کار (در ریاض) قرار دادیم.

وی همچنین در ادامه مطالب کتاب خود در خصوص سفر ناگهانی دونالد ترامپ به ریاض و همزمانی آن با برکناری «جیمز کومی» رئیس «اف بی آی» می نویسد: زمانی بهتر از این برای منحرف کردن تیتر خبرها از واشنگتن نبود، سفری که می توانست همه چیز را تغییر دهد.

گفته می شود این کتاب بر اساس ۱۸ ماه تحقیق نویسنده بر روی ترامپ و کسب اطلاعات از کارمندان کاخ سفید بوده است.

همچنین دونالد ترامپ نیز در واکنش به این کتاب، صحت مطالب درج شده در آن را تکذیب کرد و از انتشار آن بسیار عصبانی شده است.

گفته می شود در این کتاب همچنین مطالبی در خصوص خانواده رئیس جمهوری آمریکا و روابط وی با نزدیکان وی به اشخاصی همچون «استیو بانون»، استراتژیست برکنار شده دولت وی آورده شده است.