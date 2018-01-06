تئاتر برای باقیماندن مبارزه می کند/ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جایزه ادبیات نمایشی سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شامگاه شنبه ۱۶ دی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده جواد عاطفه بود، فرهاد مهندس پور دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با بیان اینکه تئاتر ایران از وقتی که آغاز شده تا این سال ها در حال تلاش و مبارزه برای باقیماندن است، افزود: ما همیشه برای اینکه به زندگی و رفتارهای مان بپردازیم، باید تاریخی شان کنیم یعنی باید با فاصله به رفتارها و پدیده ها نگاه کنیم.

وی اظهار کرد: تئاتر این امکان را فراهم می کند که با زیست اجتماعی که داشتیم فاصله بگیریم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مهندس پور با اشاره به اینکه نمایشنامه نویس در عین اینکه با پدیده های واقعی سر و کار دارد همیشه کار خود را از یک خلوت شروع می کند، گفت: نمایشنامه نویس به نیروی شگفت انگیز انگیزه هایش نیاز دارد. از این رو انگیزه هایش با کارگردان و بازیگر متفاوت است.

دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر یادآور شد: سهمی که هر کدام از ما در نمایشنامه داریم این است که آن را بخواهیم. هر نمایشنامه ای با هر بار خوانده شدن، دوباره نوشته می شود.

سپس برگزیدگان بخش های تولید و حرفه ای جایزه ادبیات نمایشی سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

در بخش تولید، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵۰ میلیون ریالی بدون اولویت به مریم الهامیان و نیاز اسماعیل پور برای نمایشنامه «کیک بخت» از تهران، مرتضی شاه کرم برای نمایشنامه «عند از مطالبه» از خرمشهر و پریسا کیومرثی برای «چهارگانه» از تهران اهدا شد.

در بخش حرفه ای نیز لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی بدون اولویت به علی عابدی برای نمایشنامه «تیولا»، پیام لاریان برای نمایشنامه «استرالیا» و محمد منعم برای نمایشنامه «لبخند با شکوه آژی دهاک در شب بلند» اهدا شد.

بخش از اهدای جوایز، اسماعیل خلج نمایشنامه نویس با سابقه طی سخنانی کوتاه، یادآور شد: نمایشنامه نویسی و وسایلی فراهم کردن برای نمایشنامه نویسان آینده یکی از کارهایی است که شاید مهمتر از پرورش کارگردان و بازیگر است زیرا اگر نمایشنامه نداشته باشیم با مشکلادی زیادی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: ما باید نمایشنامه نویسان زیادی داشته باشیم تا حق انتخاب بیشتری برای نمایشنامه های ایرانی برایمان وجود داشته باشد. ما نمایشنامه هایی که همه پسند باشند کم داریم زیرا آثار چند لایه ای نیستند و هوش سرشار درشان به کار نرفته است.

در پایان این مراسم با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران از لوک تارتار و انزو کورمن ۲ نمایشنامه نویس معاصر فرانسوی که مهمان جایزه ادبیات نمایشی تئاتر فجر بودند، قدردانی شد.