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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۱۸

فرمانده انتظامی دشتستان:

سارق سیم و کابل‌های برق در دشتستان دستگیر شد

سارق سیم و کابل‌های برق در دشتستان دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری سارق سیم، کابل برق و اماکن خصوصی و کشف ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن خصوصی با یک روش و شیوه در شهرستان دشتستان، مأموران انتظامی شهرستان رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

وی بیان کرد: ماموران انتظامی پس از بررسی میدانی و انجام تحقیقات علمی و پلیسی، یک نفر سارق را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر پلیس انتقال دادند. 

سرهنگ رضوی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیسی صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف کرد، گفت: این فرد با سوء استفاده از کم توجهی شهروندان به عدم رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در ساختمان‌های نیمه کاره، باغات و منازل اقدام به سرقت می‌کرده است. 

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: شهروندان در راستای پیشگیری از سرقت به توصیه های پلیس توجه داشته و در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 4192690

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