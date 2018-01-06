  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

برگزاری دوره آموزشیاری قرآن کریم ویژه روحانیون چهارمحال و بختیاری

برگزاری دوره آموزشیاری قرآن کریم ویژه روحانیون چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری دوره آموزشیاری روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه روحانیون مسقر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری محسن تقی پور افزود: با توجه به ظرفیت وجود روحانیون مستقر در مناطق محروم و روستایی کشور و بی سوادی یا کم سوادی مردم مناطق یادشده درخصوص قرائت قرآن کریم، استفاده از توان و ظرفیت روحانیون مستقر در آن مناطق می تواند مفید و مؤثر باشد.

وی گفت: براساس این طرح پس از ارزیابی و سطح بندی روحانیون و احراز توانایی قرائت روخوانی و روانخوانی آنها، طرح تربیت آموزشیار قرآن کریم برگزار شده و در پایان پس از موفقیت درآزمون های پایانی، ضمن اخذ گواهینامه مربوطه، به‌عنوان مربیان دوره‌های عمومی قرائت قرآن کریم (سطوح ۱ و ۲)، در مناطق خود به تدریس دروس فوق خواهند پرداخت.

کد مطلب 4192692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها