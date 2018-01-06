برگزاری دوره آموزشیاری قرآن کریم ویژه روحانیون چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری محسن تقی پور افزود: با توجه به ظرفیت وجود روحانیون مستقر در مناطق محروم و روستایی کشور و بی سوادی یا کم سوادی مردم مناطق یادشده درخصوص قرائت قرآن کریم، استفاده از توان و ظرفیت روحانیون مستقر در آن مناطق می تواند مفید و مؤثر باشد.

وی گفت: براساس این طرح پس از ارزیابی و سطح بندی روحانیون و احراز توانایی قرائت روخوانی و روانخوانی آنها، طرح تربیت آموزشیار قرآن کریم برگزار شده و در پایان پس از موفقیت درآزمون های پایانی، ضمن اخذ گواهینامه مربوطه، به‌عنوان مربیان دوره‌های عمومی قرائت قرآن کریم (سطوح ۱ و ۲)، در مناطق خود به تدریس دروس فوق خواهند پرداخت.