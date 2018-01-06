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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

تحولات امنیتی سوریه؛

دستاوردهای ارتش سوریه در حومه ادلب

دستاوردهای ارتش سوریه در حومه ادلب

دستاوردهای ارتش سوریه در حومه ادلب و زخمی شدن ۲ غیرنظامی در حملات تروریستها به دمشق از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به گروههای مسلح اعلام کردند که ارتش سوریه و متحدانش پس از سیطره بر روستاها و شهرک هایی در حومه جنوب شرقی ادلب موفق به قطع امداد رسانی سنجار تحت سیطره هیئت تحریر الشام و گروههای دیگر در حومه ادلب شدند.

این منابع بیان کردند: ادامه پیشروی های ارتش سوریه و متحدانش، همه روستاها و مناطق شرق راه آهن که شهر حلب را به دمشق متصل می کند را در محاصره یا سقوط کرده از حیث نظامی قرار می دهد و این پیشروی ها سبب محاصره گروههای مسلح می شود.

همزمان ارتش سوریه و متحدانش به عملیات خود در حومه جنوب شرقی ادلب ادامه دادند و بر روستاهای ام الهلاهیل در شمال غرب روستای الشیخ برکه و سرجه شرقیه در غرب روستای ام الهلاهیل پس از نبرد سنگین با تروریستهای جبهه النصره و گروههای مرتبط با آن مسلط شدند.

از سوی دیگر در حملات خمپاره ای گروههای تروریستی به منطقه الدویلعه در اطراف دمشق ۲ غیرنظامی زخمی شدند. این حملات از سوی گروههایی که در غوطه شرقی هستند، صورت می گیرد.

کد مطلب 4192695

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