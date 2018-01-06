دستاوردهای ارتش سوریه در حومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به گروههای مسلح اعلام کردند که ارتش سوریه و متحدانش پس از سیطره بر روستاها و شهرک هایی در حومه جنوب شرقی ادلب موفق به قطع امداد رسانی سنجار تحت سیطره هیئت تحریر الشام و گروههای دیگر در حومه ادلب شدند.

این منابع بیان کردند: ادامه پیشروی های ارتش سوریه و متحدانش، همه روستاها و مناطق شرق راه آهن که شهر حلب را به دمشق متصل می کند را در محاصره یا سقوط کرده از حیث نظامی قرار می دهد و این پیشروی ها سبب محاصره گروههای مسلح می شود.

همزمان ارتش سوریه و متحدانش به عملیات خود در حومه جنوب شرقی ادلب ادامه دادند و بر روستاهای ام الهلاهیل در شمال غرب روستای الشیخ برکه و سرجه شرقیه در غرب روستای ام الهلاهیل پس از نبرد سنگین با تروریستهای جبهه النصره و گروههای مرتبط با آن مسلط شدند.

از سوی دیگر در حملات خمپاره ای گروههای تروریستی به منطقه الدویلعه در اطراف دمشق ۲ غیرنظامی زخمی شدند. این حملات از سوی گروههایی که در غوطه شرقی هستند، صورت می گیرد.