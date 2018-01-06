آموزش و پرورش با محدودیت منابع روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند در نشست شورای آموزش ‌و پرورش استان یزد با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت ها و خدمات آموزش‌ و پرورش اظهار داشت: متاسفانه منابع ما بسیار محدود و انتظار خانواده‌ ها از آموزش‌ و پرورش زیاد است.

وی با بیان اینکه فتح آرمان ‌های آموزش‌ و پرورش نیازمند خیزشی گسترده از عموم آحاد جامعه است ادامه داد: از شاخصه های اصلی در هر جامعه میزان دسترسی افراد جامعه به آموزش است و هر جامعه ای که بخواهد به رشد و تعالی برسد باید به آموزش و پرورش توجه داشته باشد و با رشد این عرصه به اهداف خود دست پیدا کند.

معاون وزیر آموزش ‌و پرورش با بیان اینکه آموزش ‌و پرورش یک مسئله همگانی بوده و به ‌تنهایی قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای آموزشی مردم نیست اضافه کرد: بر همین اساس باید دغدغه آموزش و پرورش نیز ملی باشد و همه دستگاه‌ ها برای حل مسائل و مشکلات این نهاد در سطح جامعه همت کنند.

وی با تاکید بر تلاش برای رشد و تعالی این نظام اموزشی در سطح کشور و توسعه آموزش ها برای خانواده ها عنوان کرد: واگذاری حق انتخاب به مردم، کاهش تصدی‌ گری دولت در آموزش ‌و پرورش و افزایش مشارکت مردم در امر آموزش از راهکارهای رشد و تعالی این نظام آموزشی است.

زینی‌وند با بیان اینکه باید تضمین کیفیت و انعطاف‌ پذیری نظام آموزشی برای مردم داشته باشیم ادامه داد: لازم است تدابیری اتخاذ شود که متناسب با اقتضای مسائل ملی و هویت ملی ما همچنین شاخصه ‌های منطقه ‌ای بتوان پاسخگوی نیاز دانش آموزان و انتظارات والدین در آموزش فرزندان بود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده در بخشی از سخنان خود توسعه مدارس غیرانتفاعی را در راستای بهبود کیفیت اموزشی برشمرد و اظهار داشت: بر اساس قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی، مدارس غیر انتفاعی به عنوان مشاغل مزاحم شناخته نمی‌شوند اما اگر مدارس غیردولتی در کشور تعطیل شد، در سال های بعد شاهد تعطیلی تعداد بیشتری از مدارس خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در مدارس غیردولتی فرهنگیان بازنشسته ای هستند که به عشق دانش آموزان سالهای عمر خود را در مدارس گذرانده و هنوز به مدرسه و آموزش علاقه و انس دارند افزود: بازنشستگان با توجه به شرایط جامعه و حساسیتی که خانواده ها دارند، علاقمندند تا تربیت فرزندان در مدارس را دنبال کنند و فعالیت های آموزشی خود را داشته باشند.

زینی‌وند با اشاره به توانایی اندک مدارس غیردولتی در اداره امور خود تصریح کرد: باید بدانیم که مدارس غیردولتی بنیه مالی خوبی ندارند و خانواده ها این دغدغه را داشته باشند تا به یاری آن‌ ها در اداره مدارس کمک کرده و به عنوان یک دغدغه به این موضوع توجه داشته باشیم.