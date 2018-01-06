اسامی نمایندگان کره شمالی و جنوبی برای مذاکره فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام رسمی در کره جنوبی از اعلام فهرست نمایندگان کره شمالی و جنوبی در مذاکرات پیش روی میان دو کشور که قرار است در سطحی عالی برگزار شود تا روز یکشنبه هفته جاری خبر داد.

بر اساس اعلام خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، یک مقام عالی رتبه وزارت وحدت این کشور در این خصوص توضیح داد: حدود ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز صبح طرف ها با استفاده از خط اضطراری با یکدیگر تماس گرفته و در خصوص ترکیب فهرست نمایندگان از طریق رد و بدل اسناد مربوطه با یکدیگر به مذاکره پرداختند.

این مقام ارشد کره جنوبی افزود: دو طرف مباحث و مذاکرات امروز را در ساعت ۵:۴۵ عصر به پایان رساندند و گفتگوها در روز یکشنبه ادامه خواهند یافت.

لازم به ذکر است کره جنوبی پیشنهاد داده تا هیاتی عالی رتبه و ۵ نفره به سرپرستی «چو میونگ گیون» وزیر وحدت این کشور برای مذاکره میان دو کشور راهی پیونگ یانگ شود، این درحالیست که کره شمالی هنوز پاسخی به این درخواست سئول نداده است.

انتظار می رود در صورت اجابت درخواست کره جنوبی از سوی پیونگ یانگ، «ری سون گون»، رئیس کمیته متحدسازی صلح آمیز دو کشور، سرپرستی هیات کره شمالی را بر عهده داشته باشد.