۱۰میلیارد ریال ظروف شیشه ای قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی گفت: پس از اقدام اطلاعاتی و رصد فعالیت قاچاقچیان و افراد متخلف در رابطه با قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی، مأموران از قاچاق ظروف شیشه ای توسط سه دستگاه کانتینر مطلع شده و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های فنی مشخص شد یک شرکت به روش کم اظهاری حدود ۳۰ تن ظروف شیشه ای قاچاق وارد کرده و توسط سه کانتینر قصد انتقال آنها به استان های مرکزی کشور را دارد.

این مقام انتظامی اظهارداشت: با توجه به توقیف یکی از سه دستگاه کانتینر در استان یزد، قاچاقچیان با اطلاع از توقیف کامیون اول، بارهای قاچاق را در یکی از روستاهای شهرستان بندرعباس انبار کردند که مأموران با اقدام فنی و اطلاعاتی محل انبار کالای قاچاق را در روستای' پاتل ایسین'بندرعباس شناسایی کردند.

سردار ملکی تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از محل، دو هزار و ۴۳۲ کارتن ظروف شیشه ای قاچاق کشف و هفت متهم در این زمینه دستگیر کردند.