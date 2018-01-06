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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

ابراز امیدواری ترامپ برای گسترش گفتگوهای کره شمالی و جنوبی

ابراز امیدواری ترامپ برای گسترش گفتگوهای کره شمالی و جنوبی

رئیس جمهوری آمریکا نسبت به گسترش حوزه گفتگوهای میان کره شمالی و جنوبی به مباحثی فراتر از موضوع المپیک ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای میان کره شمالی و جنوبی فراتر از موضوع المپیک برود.

ترامپ گفت: من مایلم تا آنها در مساله المپیک درگیر (همکاری) با یکدیگر شوند و احتمالا خیلی چیزها از همین جا آغاز خواهد شد. لذا من ۱۰۰ درصد از این کار حمایت می کنم.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به گفتگو با رئیس جمهوری کره جنوبی اشاره کرد و افزود: همانطور که می دانید من با رئیس جمهور «مون» صحبت کردم. او از ایستادگی محکم من (در حمایت از کره جنوبی) بسیار تشکر کرد و شما می دانید که آنها ۲۵ سال است که چنین حمایت محکمی نداشته اند.  

رئیس جمهوری آمریکا در خصوص روابط میان پیونگ یانگ و سئول افزود: مسلما دوست دارم ببینم ( این روابط) فراتر از المپیک خواهد رفت. من ایده توافق آنها در مورد المپیک را دوست دارم. این (موضوعی) بین خود آن دو کشور است.

در همین حال مقام های دو کره امروز پس از دو سال برای نخستین بار از حدود ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر از طریق خط ارتباطی اضطراری ایجاد شده میان دو کشور با یکدیگر گفتگو کردند.

دو طرف همچنین قرار است تا فردا فهرست نمایندگان خود برای ادامه گفتگو میان پیونگ یانگ و سئول را اعلام کنند. 

کد مطلب 4192718

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