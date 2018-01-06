مردم قزوین برای بیعت با ولایت فردا راهپیمایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن طاهرخانی با صدور اطلاعیه ای به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین خطاب به مردم خواستار حضور مردم استان در راهپیمایی قردا یکشنبه در محکومیت فتنه گری وآشوب در کشور شد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی شکست های ذلت بار استکبار جهانی به سرکردگی دولت مردان جنایتکار آمریکا در عرصه های مختلف در برابر اتحاد باشکوه ملت مسلمان ایران، دشمنان قسم خورده توطئه مفتضحانه دیگری با تمسک به جهل و خودفروختگی ایادی داخلی خود در روزهای اخیر رقم زدند که به حول و قوه الهی و هوشیاری مردم عزیز و همیشه درصحنه به مانند دیگر دسیسه ها نقش برآب شد.

حرکت قبیح و ناشایست سوزاندن قرآن کریم کتاب مقدس و وحدت آفرین امت اسلام و پرچم ایران نماد اقتدار، همدلی ملی و زبان جمع گرایی مردم در نظام جمهوری اسلامی و به اتش کشیدن حوزه علمیه تاکستان، تخریب اموال عمومی و بی حرمتی به دفتر امام جمعه محترم تاکستان وآشوب در برخی شهرهای استان همگی نشان از سبک سری و پیروی تعدادی از افراد معلوم الحال در میان مردم از فتنه ساخته و پرداخته دشمنان کینه توز داشت که به هیچ عنوان در پی گشایش های سخت های حق خواهانه و مطالبه گری امور فراروی مردم از قبیل عدالت خواهی، بیکاری، اشتغال، فقرزدایی، پدیده نامبارک شکاف فقر و غنا و گرانی نبودند و به همین لحاظ صفی جدا از صف آحاد مردم داشته و انجام راهپیمایی مردم بویژه حضور جوانان غیرتمند و غیور در استان و کشور در بی زاری و مجکوم کردن اعمال وقیحانه گروه اندک مخرب و هرج و مرج طلب در بین افراد نشان از این امر داشت.

از طرفی پیشینه فرهنگی و مذهبی مردم استان و تقدیم شهدای گران مرتبه در انقلاب، دوران دفاع مقدس و حضور همیشگی در صحنه های انقلاب بیانگر تعهد و وفادای به دستاوردهای بی نظیر آن و تبعیت از فرامین وحدت آفرین مقام معظم رهبری در راستای حفظ و تداوم روزشمارهای فخر افرین است که تا پای چان بر پیمان خود باقی هستند.

مجمع نمایندگان استان قزوین ضمن توصیه به بازخوانی دقیق رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط اقشار و آحاد مختلف مردم بویژه خواص و نخبگان سیاسی و کارگزاران حاکمیتی و ج. انان خوش قریحه کشور و اذعان به دفاع از حقوق حقه مردم و تکلیف مدیران کشور در تحقق حقوق صاحبان حق و تاکید بر محور قرار دادن گفتمان قانون مداری و حفظ امنیت و آرامش ئدر شرایط فعلی، از عموم مردم بخصوص مردم عزیز استان انتظار دارد به پیگیری مطالبات به حق خود از مجاری قانونی اقدام کنند.

بدیهی است این مطالبات همراهی خدمتگزاران و منتخبین استان را در مجلس شورای اسلامی قطعا دربر خواهد داشت و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

ضمنا از حضور خودجوش عموم مردم استان به لحاظ انجام راهپیمایی های مردمی، تلاش مسئولان اجرایی، قضایی، اداره کل اطلاعات استان، نیروی انتظامی، یگان ویژه، سپاه پساداران، بسیج مردمی سپاه، سایر نیروهای امنیتی و عملیاتی که با صبر و متانت در بازگشت امنیت و آرامش ایفای وظیفه کردند قدردانی می کنیم.