سید زمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از دومین شکست تیم شهرداری گرگان مقابل پتروشیمی بندرامام در مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال، اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم و تا اواخر کوارتر نخست مساوی بودیم و دفاع خوبی انجام دادیم.

وی افزود: متاسفانه نتوانستیم دفاع خوب‌مان را در ادامه بازی انجام دهیم و دلیل آن هم افت بدنی بازیکنان ما بود زیرا در بازی روز گذشته تحت فشار زیادی قرار گرفتیم.

حسینی تصریح کرد: به دلیل افت بدنی بازیکنان اصلی‌مان مجبور شدیم از بازیکنان نیمکت نشین و جوان‌تر در طول این دیدار استفاده کنیم و با اختلاف بیشتری نسبت به بازی نخست نتیجه را واگذار کردیم.

وی ادامه داد: البته هیچ کس توقع پیروزی ما مقابل پتروشیمی در زمین حریف را نداشت اما بازیکنان‌مان تا لحظه آخر جنگیدند و اگر نیمکت بهتری داشتیم اتفاقات خوبی رخ می‌داد.

داوری بسکتبال ایران پیشرفت نکرده است

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با انتقاد از داوری این دیدار، گفت: متاسفانه تیم داوری در این دیدار اشتباهات زیادی به ضرر تیم ما مرتکب شد و به محض آنکه اختلاف کمتر می‌شد به نفع تیم مقابل سوت می‌زد.

حسینی اضافه کرد: اوج اشتباهات داوری در این دیدار در کوارتر سوم بود که فشار روانی زیادی به ما وارد کرد و حتی می‌خواستم تیم را بیرون بکشم که داور دو تکنیکال به من داد تا در کوارتر آخر کنار تیم نباشم.

وی بیان کرد: داوران لیگ برتری به تیم‌های بزرگ باج می‌دهند و به سود تیم‌هایی مانند پتروشیمی و مهرام سود می‌زنند.

حسینی تصریح کرد: در دیدار برگشت با مهرام در دور مقدماتی هم داوری به ضرر ما بود و داوران از ما عذرخواهی کردند اما ما آن بازی را واگذار کردیم و عذرخواهی فایده‌ای ندارد.

وی ادامه داد: در اعتراض به داوری دیدار با مهرام هم با مسئول کمیته انضباطی تماس گرفتم که جواب ندادند و متاسفانه هیچ کس پاسخگوی این اتفاقات نیست.

وی یادآور شد: من فکر می‌کنم آنقدری که بسکتبال ایران پیشرفت کرده داوری آن پیشزفت نکرده و کمیته داوران باید فکری به حال آن کند.

فشردگی مسابقات به ما لطمه زد

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان از برنامه ریزی فشرده فدراسیون بسکتبال انتقاد و اظهار کرد: از ابتدای فصل جدید هر دوشنبه و پنجشنبه بازی برگزار شد تا تیم‌هایی مانند شهرداری گرگان که نیمکت خوبی ندارند دچار مشکل شوند.

حسینی افزود: وقتی به فاصله سه روز باید بازی کنیم فرصتی برای ریکاوری بازیکنان باقی نمی‌ماند و دلیل این نوع برنامه ریزی را نمی‌دانم.

وی ادامه داد: فدراسیون بسکتبال در حال حاضر رئیس ندارد و هر کس بخواهد ناظر می‌شود و تصمیم گیری می‌کند.

حسینی در خصوص دیدار سوم مقابل پتروشیمی که در گرگان برگزار می‌شود، گفت: بازیکنان ما این توانایی را دارند که در گرگان و با حمایت تماشاگران مقابل پتروشیمی پیروز شوند.

وی تصریح کرد: افتخار می‌کنم که در این فصل ۱۱ بازیکن بومی در ترکیب تیمم داشتم و به تمام آنها فرصت بازی رسید و هواداران بدانند در آینده خبرهای خوبی خواهند شنید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گرگان در دیدار دوم مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال نتیجه را ۵۷ به ۸۳ مقابل میزبانش پتروشیمی بندرامام واگذار کرد.

مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به صورت سه پیروزی از پنج مسابقه بوده که نماینده گرگان دو دیدار نخست این مرحله را مقابل پتروشیمی بندرامام واگذار کرده است.

دیدار سوم تیم‌های شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام، پنجشنبه در گرگان برگزار می‌شود که در صورت پیروزی پتروشیمی این تیم راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد و در صورت پیروزی شهرداری گرگان، دیدار چهارم جمعه در گرگان برگزار می‌شود.