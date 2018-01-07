آمار ازدواج در زنجان کاهش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل ثبت احوال استان زنجان، از وقوع ۷ هزار و ۵۴۲ فقره واقعه ازدواج در استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: در سال گذشته در همین بازه زمانی وقوع ازدواج ۸ هزار و ۹۲ مورد بوده است که در سال جاری وقوع ازدواج در استان کاهش‌یافته است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی هزار و ۸۶۲ فقره واقعه طلاق در استان زنجان رخ‌داده که در سال گذشته در همین بازه زمانی هزار و ۷۶۹ فقره واقعه طلاق در استان رخ‌داده که در سال جاری واقعه طلاق در استان رشد دارد.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: باید در استان زنجان واقعه طلاق آسیب‌شناسی شود تا جلوی روند افزایشی طلاق در استان گرفته شود.

شفیعی به واقعه ولادت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی ۹ ماهه سال جاری ۱۵ هزار و ۵۳۰ مورد واقع ولادت بوده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۵ هزار و ۵۱۷ مورد واقعه ولادت در استان رخ‌داده است که در سال جاری واقعه ولادت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دارد.

وی ابراز کرد: تعداد ولادت ثبت‌شده روزانه در ۹ ماهه سال جاری به‌طور متوسط برابر با ۵۶ مورد واقعه ولادت بوده که به‌طور تقریبی در هر دو ساعت پنج واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان تصریح کرد: تعداد موالید پسر در ۹ ماهه سال جاری برابر با ۸ هزار و هفت مورد و تعداد موالید دختر هم در این بازه زمانی ۷ هزار و ۵۲۳ مورد بوده است که در این میان نسبت جنسی پسر به دختر در ۹ ماهه سال جاری برابر با ۱۰۷ است یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۷ پسر به ثبت رسیده است.

شفیعی گفت: فقر علت طلاق نیست و بیشتر تحصیل‌کرده‌ها به سمت طلاق گرایش دارند و باید تحقیق و پژوهش در خصوص طلاق در استان صورت بگیرد.