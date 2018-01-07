دومین کارگاه آموزشی«مهارت ارتباطی صحیح با فرزندان»درشفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی صحیح با فرزندان» در کتابخانه عمومی امام علی (ع) کلاشم شهرستان شفت برگزار شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شفت با اشاره به اجرای این کارگاه برای دومین بار در کتابخانه های عمومی این شهرستان، اظهار کرد: این کارگاه با هدف کسب مهارت های ارتباطی صحیح با کودک و نوجوان با همکاری اداره بهزیستی شهرستان شفت و به همت مسئول کتابخانه امام علی (ع) کلاشم برگزار شد.

زینب عزیزپور با اشاره به برخی اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی، افزود: از اساسی ترین مباحث مطرح شده دراین کارگاه آموزشی، افزایش آگاهی و دانش والدین در چگونگی برخورد با کودک و نوجوان، آگاهی دادن به کودکان در برابر آسیب های اجتماعی، کودک آزاری که متاسفانه امروز بیش از گذشته شاهد بروز چنین آسیب های اجتماعی در سطح جامعه هستیم بود.

وی ادامه داد: چگونگی رفتار با نوجوان که یکی از حساس ترین دوره های زندگی هر فردی محسوب می شود و نقش والدین به عنوان یک دوست و همراه در کنار فرزندان نوجوان از اساسی ترین موضوع مطرح شده در این کارگاه بود.

عزیزپور ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع روانشناسی در حاشیه این کارگاه نیز از دیگر برنامه ها بود.