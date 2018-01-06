رویکرد نو و خلاقانه در اجرای برنامه های دهه فجر امسال مدنظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده شامگاه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای نسل سوم این انقلاب قصد داریم برنامه های این دهه را برگزار کنیم، ازسوی دیگر شرایط کنونی بسیار حساس و قابل توجه است و باتوجه به اتفاقاتی که در هفته گذشته در کشور رخ داد، حساسیت برگزاری دهه فجر امسال نسبت به سنوات گذشته بسیار بالاتر است.

وی افزود: باید قدری از برنامه های تکراری، برنامه های موازی و خسته کننده پرهیز کنیم و بیشتر به سمت نوآوری حرکت کنیم، حتی جلسات پرسش و پاسخ، جلسات انتقادی در برنامه ها گنجانده شود.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: مخاطبان امروز ما نسل سوم انقلاب هستند، آنهایی که در هفته گذشته آمدند توی خیابانها و مطالباتی دارند، درست است تعدادی فریب خوردند، اما نباید همه تقصیر این مسائل را به بیرون از مرزها نسبت دهیم یا بر گردن این جوانان بندازیم، چرا که خودمان هم مقصر هستیم.

آقازاده بیان کرد: ما نتوانستیم مطالبات به حق نسل جوان را پاسخگو باشیم، در کنار پاسخگویی به مطالبات نسل جوان، دشمنانی که انقلاب اسلامی دارد و توطئه هایی که دارد انجام می شود همه اینها در کنار هم قرار گرفته اند.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال مصادف شده با ایام فاطمیه بیان داشت: امسال نمی توان برنامه های شاد داشت، اما می توانیم برنامه های متنوع تر ارائه کنیم و این روش اگر در استان مرکزی خوب اجرا شود می تواند در دیگر استان های کشور هم مورد الگوپذیری قرار گیرد.

آقازاده در بخش دیگر سخنان خود افزود: هنر در این است از ذخایر بزرگی که در کشور داریم استفاده کنیم و ترفندهای مختلف دشمنان را با زبان خود جوانان به آنها بشناسانیم.

گفتنی است استاندار مرکزی در این نشست، معاون سیاسی و امنیتی خود را به عنوان نماینده تام الاختیار و جانشین ستاد دهه فجر استان معرفی و درخواست کرد برنامه های امسال دهه فجر نسبت به سال های گذشته مردمی تر شود.