به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه شنبه در کارگروه اشتغال استان در محل استانداری زنجان با یادآوری اینکه آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین در راستای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ابلاغ شده است، افزود: سهم استان زنجان از این اعتبارات ۱۰۰ میلیارد تومان است که قرار است توزیع شهرستانی آن آغاز شود.

وی با تاکید بر اینکه بی‌شک، تزریق این اعتبارات در روستاها به رونق اقتصادی کمک کرده و انگیزه ماندگاری روستائیان را در این مناطق دوچندان می‌کند، تصریح کرد: امیدواریم با روند مطلوب و نحوه اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت این تسهیلات، شاهد ایجاد اشتغال از نوع پایدار که از نیازهای اساسی مناطق روستایی است، باشیم.

یوسفی همچنین با تاکید بر اینکه دولت اهتمام جدی به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی داشته و در این راستا سهم تسهیلات اشتغال‌زایی برای استان زنجان ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است، افزود: بی‌شک اگر روند اعطای تسهیلات طبق آیین‌نامه اجرایی پیش رود، دیگر شاهد لطمه‌ای که در گذشته به واسطه اعطای نامناسب این تسهیلات و عدم ایجاد اشتغال مدنظر بودیم، نخواهیم شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه با یادآوری اینکه برای طرح‌های دانش‌بنیان، یارانه سود به شرط عدم استفاده از سایر مشوق‌ها یک واحد درصد به میزان یارانه سود افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای مناطق روستایی یا مرزی و یا نقاط محروم نیز معادل ۳ واحد درصد به یارانه سود تسهیلات اضافه خواهد شد.