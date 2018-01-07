جاده چهل زرعی ایوان عامل تصادف/بهسازی مسیر نیازمند اعتبار است

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: تنگه کوشک در شهرستان ایوان کمین گاه ماشین های سبک و سنگین حامل بار به مسیر سومار است.

مهدی حیدری یکی از رانندگان که در این مسیر تردد دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسیر جاده ایوان به سمت سومار از لحاظ زیرساخت ها بسیار ضعیف است، از مسیر چهل زرعی که گذر می کنیم دارای پیچ ، سراشیبی و گردنه های خطرناک است.

پیچ های پی در پی و حادثه خیز که سال هاست همین حال و روز را داشته اند و سالانه بیش از دهها نفر از هم وطنان را به کام مرگ می کشاند.

افزایش تصادفات منجر به جرح در محور

رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کم عرض بودن جاده، نبود علائم افقی و عمودی در طول این محور باعث افزایش تصادفات شده است‌.

وی افزود: همچنین کوهستانی بودن منطقه نیز یکی از مشکلاتی است که باعث افزایش تصادفات منجر به جرح در این محور شده است.

امید نظری یکی دیگر از رانندگانی که در این محور تردد دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طی چند روز گذشته به دلیل پیچ های تند این محور یک فقره تصادف در این مسیر به وقوع پیوست که باعث شد ۴ نفر از اعضای یک خانواده در این تصادف جان خود را از دست بدهند.

مسئولان می گویند اعتبارات لازم علاوه برای تعریض بلکه برای بهسازی این مسیر در نظر گرفته شده است‌.

یک میلیارد تومان اعتبار اولیه

احسان اکبری فرماندار شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر ۳۲ کیلومتری زرنه به سومار در حال لکه گیری آسفالت است که اعتبار اولیه آن یک میلیارد تومان است.

وی افزود: همچنین به محض این که شرایط آب و هوایی اجازه بدهد روکش آسفالت آن نیز انجام خواهد گرفت که اعتبار آن نیز ۲ میلیارد تومان است.

افتتاح تونل قلاجه باعث افزایش ترددها در این مسیر شده تاجایی که روزانه بیش از ۳۰۰ تریلر در این محور حمل و نقل می کنند.

ایمن سازی مسیر کوشک- سومار و زرنه

کاظم رضانیا سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین موضوع ما بحث ایمن سازی مسیر کوشک- سومار و بحث زرنه است.

وی تصریح کرد: با نصب گابریل علائم ایمنی و تابلوهای اطلاعاتی و انتظامی سعی داریم این مشکل را در هفته های آتی برطرف کنیم.

کارشناسان می گویند اعتبارات لازم برای مرمت و بهسازی این مسیر ۲۰ میلیارد تومان است که در صورت تخصیص می توان شاهد یک محور استاندارد و ترانزیتی باشیم.