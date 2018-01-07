آیین نامه حمایت از دانشجویان دکتری معطل ماند/ طراحی راهکار اجرایی

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش حمایت از دانشجویان دکتری گفت: حمایت از دانشجویان دکتری از دغدغه های جدی ما است. حتی زمانی که من در سمت معاونت پژوهشی وزارت علوم فعالیت می کردم، آیین نامه ای را با کمک دانشگاه ها تهیه کردیم که برای اینکه از تحکیم بیشتری برخوردار باشد، این آیین نامه را با امضای وزیر علوم ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه وزیر بعدی این آیین نامه را تعطیل کرد و من به وی انتقاد کردم که وقتی این آیین نامه را تعطیل می کنید، ممکن است وزیر بعدی نیز همین کار را انجام دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته وزارتخانه های علوم و بهداشت این گلایه را دارند که منابع کافی برای حمایت از دانشجویان دکتری وجود ندارد، ولی ما می گوییم که این منابع وجود دارد به طوری که وزارت بهداشت تا اندازه ای این حمایت ها را انجام می دهد ولی وزارت علوم با توجه به جمعیت دانشجویی بیشتر هنوز نتوانسته در حد مطلوب حمایت های خود را از دانشجویان دکتری انجام دهد.

وی ادامه داد: سیاست های حمایت از دانشجویان دکتری بیش از ۴ سال است که مصوب و اعلام شده، وزارت بهداشت گزارشی از حمایت های خود ارائه داده که تا اندازه ای نگرانی ما کم شده اما در مورد وزارت علوم این نگرانی هنوز وجود دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دانشجویان دکتری از ابتدای تحصیل نباید نگرانی برای تامین مالی داشته باشند، برهمین اساس سیاست هایی در این زمینه دیده شده و قرار است راهکارهایی در خصوص حمایت از دانشجویان دکتری با وزیر علوم طراحی شود تا آیین نامه ای که ابلاغ شده و تاکنون اجرایی نشده را پیش ببریم.