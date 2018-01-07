راهیابی ۳۵ طرح خلاقانه به چالش نانوحسگرهای تشخیص دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ثبت نام در «چالش طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمر گلوکوز خون (برون تنی)» که از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می شود به اتمام رسید. طی مدت زمان ثبت‌نام در این چالش، ۳۵ طرح مفهومی از سوی محققان و فناوران دریافت شد که بیش از ۲۵ درصد از این تعداد دارای نمونه اولیه‌ای‌ از طرح خود بودند.

بیش از ۸۰ درصد طرح‌های دریافتی در قالب گروهی در این رقابت ثبت‌نام شده است که در میان آن‌ها ۲ شرکت نیز حضور دارد.

علاوه بر مشارکت ۲۹ تیم دانشجویی، قریب به ۲۰ درصد طرح‌های ثبت نام شده نیز متعلق به اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور است. همچنین حدود ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان در چالش فناوری با عنوان طراحی و ساخت نانوحسگرهای تشخیص مستمر گلوکوز خون (برون تنی) را دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری تشکیل می‌دهند.

به منتخبان مرحله اول چالش تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات حمایتی در جهت تکمیل مستندات فنی و اقصادی طرح پیشنهادی تعلق خواهد گرفت. برگزیدگان طی مرحله دوم می‌بایست یک «نمونه آزمایشگاهی» مطابق با طرح مفهومی پیشنهادی خود ارائه دهند.

در پایان این مرحله طرح برتر نهایی، علاوه بر دریافت جایزه نقدی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریالی، از تسهیلات تجاری‌سازی ویژه برای توسعه فناوری تا مرحله تولید انبوه و فرصت ارائه طرح خود نزد سرمایه‌گذاران علاقمند بهره مند خواهند شد.