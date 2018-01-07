رکورد مبعلی به بختیار رحمانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی هافبک میانی فولاد خوزستان در بازی مقابل سیاه‌جامگان تک گل تیمش را به ثمر رساند تا پس از ۱۲ سال گلزنی با لباس این تیم سرخ‌پوش اهوازی را تکرار کند.

ایمان مبعلی با گشودن دروازه مشهدی ها تعداد گل ‌هایش در تاریخ لیگ برتر با پیراهن فولاد خوزستان را به عدد ۲۴ رساند و در ردیف سوم بهترین گلزنان فولاد در تاریخ لیگ شریک بختیار رحمانی ۲۴ گله شد.

رضا نوروزی با زدن ۳۴ گل (شامل یک گل پنالتی)، بهترین گلزن فولادمردان جنوبی در تاریخ لیگ محسوب می‌شود، ساسان انصاری با زدن ۲۸ گل (شامل ۹ گل پنالتی) در ردیف دوم ایستاده است و ایمان مبعلی و بختیار رحمانی با ۲۴ گل به‌صورت مشترک در ردیف سوم بهترین گلزنان فولاد خوزستان در ادوار مختلف لیگ قرار گرفته‌اند.

ایمان مبعلی ۱۱ گل از ۲۴ گل فولادی‌اش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده و بیشترین تعداد گل زده از ضربات پنالتی برای تیم فولاد را در تاریخ لیگ داشته است.

