جشنواره کباب بناب در تقویم رویداد تبریز ۲۰۱۸ قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بناب خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری رویداد «تبریز ۲۰۱۸» و در تابستان ۹۷ این جشنواره به صورت بین المللی برگزار خواهد شد که زیرساخت ها، کمیته های تخصصی و دبیرخانه آن بزودی کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی سپس با انتقاد از عدم ثبت شیوه نامه کباب بناب تصریح کرد: متأسفانه هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نشده و هیچگونه نظارتی بر کبابی های سطح کشور صورت نمی گیرد.

سرپرست فرمانداری بناب تأکید کرد: نباید اجازه داد عده ای از افراد سودجو برای تأمین منافع مالی و به هر شکل ممکن به ارائه کباب بناب اقدام کنند، از این رو لازم است متولیان امر در اسرع وقت نسبت به ثبت شیوه نامه کباب بناب و تعیین شاخص های لازم برای پخت و عرضه آن اقدام نمایند.

وی به افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بناب در سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: اعتبارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان از ۸ میلیارد تومان به ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است ولی با این وجود برای توسعه طرح های میراث فرهنگی، باید به جای اتکاء به اعتبارات دولتی به دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی باشیم!

رفیعی از ساخت و سازهای انجام شده در ۲ روستای «صور» و «توتاخانه» بناب که باعث از بین رفتن بافت قدیمی این دو روستا شده است، انتقاد کرد و خواستار نظارت بنیاد مسکن بر هرگونه ساخت و ساز در این روستاها شد.

سرپرست فرمانداری بناب همچنین به تفاهم نامه استانداری آذربایجان شرقی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص حمایت از بوم گردی در روستاها اشاره کرد و گفت: در روستاهای «صور» و «توتاخانه» بناب که جزو روستاهای هدف گردشگری استان هستند، می توان با جذب اعتبارات دولتی نسبت به ایجاد مراکز بوم گردی اقدام کرد.