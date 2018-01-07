به گزارش خبرنگارمهر، مهدی یحیایی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در راستای عملیاتی شدن طرح ثبت گوشی های تلفن همراه و تحت پوشش قرارگرفتن گوشی ها و تجهیزات سیم کارت خور، مرحله دوم طرح نظارتی رجیستری در سطح عرضه آغاز شده است، ابراز داشت: در مرحله اول این طرح، گوشی های تلفن همراه اپل، گوگل و موتورلا پوشش داده شده بود.

وی بابیان اینکه در مرحله دوم طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه بلک بری نیز اضافه شده است، افزود: متصدیان عرضه کننده این گوشی ها موظف هستند در صورتی که خریدار پیامی مبنی بر عدم ثبت وغیرقانونی بودن آن از طرف سامانه ذیربط دریافت کند باید نسبت به استرداد کالا وعودت مبلغ اقدام کنند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ابراز داشت: متصدیان عرضه گوشی تلفن همراه باید قبل از فروش گوشی از قانونی بودن آن اطمینان حاصل کنند و سپس در معرض فروش قرار دهند و در صورت استنکاف از استرداد کالا به اتهام فروش کالای قاچاق برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

یحیایی اضافه کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ارتباطی۱۲۴ ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درمیان بگذارند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.