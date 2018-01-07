انهدام باند سرقت مسلحانه/قاتل فراری در چنگال قانون گرفتار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یوسف سبحانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی گزارش وقوع یک فقره سرقت مسلحانه، با دستور قضائی تیمی از پلیس اطلاعات برای شناسایی و دستگیری سارقان به محل وقوع جرم در منطقه گلدشت از توابع عنبرآباد اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از درگیری ماموران و متلاشی شدن باند سارقان و دستگیری اعضای آن، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در شهرستان بم مورد سرقت قرار گرفته بود به همراه یک اسلحه غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سبحانی اظهار کرد: پس از هماهنگی و دریافت نیابت قضائی از شهرستان بم در تحقیقات و بازجویی های اولیه مشخص شد یکی از سارقان به نام (ع. ر) در آذر ماه سال جاری اقدام به قتل فردی به نام (غ. ر) در شهرستان بم کرده است.

وی گفت: پس از وقوع این حادثه بلافاصله مضنون اصلی حادثه از سوی سیتسم قضائی شهرستان بم مورد شناسایی و مشخص شده بود قاتل از شهرستان بم به شهرستان های جیرفت و عنبرآباد متواری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد با بیان اینکه رسیدگی به پرونده سارقان مسلح در دادسرای عمومی وانقلاب عنبرآباد در حال انجام است، گفت: با هماهنگی صورت گرفته قاتل دستگیر شده تحویل مقامات قضائی شهرستان بم شده است.