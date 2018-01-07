مردم دارالعباده یزد اقدام اغتشاشگران را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم درالعباده یزد امروز همزمان با مردم بسیاری از نقاط کشور برای محکوم کردن اغتشاشگرانی که اعتراض های مردم به گرانی و تورم را تبدیل به اغتشاش کردند، راهپیمایی کردند.

راهپیمایان راهپیمایی خود را از میدان شهید بهشتی آغاز کرده و تا میدان امیرچخماق ادامه دادند.

مردم با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر فتنه گر»، انزجار خود را از حرکات اغتشاش آمیز اعلام کردند.

یزدی ها همچنین با سر دادن شعار «آماده ایم، آماده ای رهبر آزاده» بار دیگر اطاعت و پیروی خود را از رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم از گروه ها و احزاب مختلف حضورر داشتند و همه با هم با اتحاد و همدلی دخالت و فتنه گری استعمارگران را محکوم کردند.

نظیر این راهپیمایی در همه شهرستانهای استان یزد برگزار شد و مردم، علما، روحانیون، مسئولان، بسیج اقشار مختلف، اقلیت های مذهبی، نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی و ... حضور داشتند.