  1. استانها
  2. یزد
۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

در راهپیمایی که امروز انجام شد

مردم دارالعباده یزد اقدام اغتشاشگران را محکوم کردند

مردم دارالعباده یزد اقدام اغتشاشگران را محکوم کردند

یزد ـ مردم دارالعباده یزد امروز برای محکوم کردن اقدام اغتشاشگرانی که اعتراض مردم به مسائل اقتصادی را تبدیل به هتک حرمت کردند، راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم درالعباده یزد امروز همزمان با مردم بسیاری از نقاط کشور برای محکوم کردن اغتشاشگرانی که اعتراض های مردم به گرانی و تورم را تبدیل به اغتشاش کردند، راهپیمایی کردند.

راهپیمایان راهپیمایی خود را از میدان شهید بهشتی آغاز کرده و تا میدان امیرچخماق ادامه دادند.

مردم با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر فتنه گر»، انزجار خود را از حرکات اغتشاش آمیز اعلام کردند.

یزدی ها همچنین با سر دادن شعار «آماده ایم، آماده ای رهبر آزاده» بار دیگر اطاعت و پیروی خود را از رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم از گروه ها و احزاب مختلف حضورر داشتند و همه با هم با اتحاد و همدلی دخالت و فتنه گری استعمارگران را محکوم کردند.

نظیر این راهپیمایی در همه شهرستانهای استان یزد برگزار شد و مردم، علما، روحانیون، مسئولان، بسیج اقشار مختلف، اقلیت های مذهبی، نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی و ... حضور داشتند.

کد مطلب 4193030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه