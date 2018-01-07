  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران خبر داد:

ساخت۵۰ باب خانه دائمی درروستاهای زلزله زده کرمانشاه/اعزام۳۰۰ نیرو

ساخت۵۰ باب خانه دائمی درروستاهای زلزله زده کرمانشاه/اعزام۳۰۰ نیرو

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ از ساخت ۵۰ باب خانه دائمی در ۲۰ روستای زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا یزدی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه از حضور نیروهای سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ  در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه و در کنار سایر سپاه های استانی خبر داد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، سپاه حضرت محمد رسول الله تهران با اعزام آمبولانس ها و نیروهای امداد و نجات در مناطق زلزله زده حضور یافت.

یزدی  از استقرار  این نیروها در روستاهای آسیب دیده خبر داد و گفت: نیروهای ما به توزیع چادر، بسته های آب معدنی، مواد غذایی، بهداشتی و امثال آن در بین مردم پرداخت.

این مسئول خاطرنشان کرد: از همان ساعات اولیه پس از قوع زلزله در تلاش بودیم که به سرعت مردم را در خانه های دائم اسکان دهیم اما چون شرایط سخت بود و مردم نیز کانکس هایی را جهت اسکان آسیب دیدگان به منطقه می فرستادند و همزمان با کلید زدن ساخت خانه های دائمی، این کانکس ها را در بین مردم توزیع کردیم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در جهت  ساماندهی روستاهای آسیب دیده ساخت ۵۰ باب خانه دائمی در ۲۰ روستای زلزله زده استان کرمانشاه آغاز شد.

وی از افتتاح ۲ باب از این مساکن خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به ساخت ۲۵ باب دیگر در مرحله پی ریزی و خاکریزی است.

این مسئول از پیشرفت ۵۰ درصدی ۲۳ باب خانه دائمی نیز خبر داد و گفت: تلاش ما این است این تعداد نیز هر چه زودتر به مردم تحویل داده شود.

 سردار یزدی گفت:  از روحانیون در توزیع کانکس و ساخت خانه‌های دائمی در روستاها کمک گرفته ایم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ از اولویت قرار دادن خانواده شهدا و مددجویان تحت پوشش نهادهای امدادی برای دریافت کانکس و ساخت خانه های دائمی خبر داد.

وی تصریح کرد: نیروهای سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ حدود ۵۲ روز است که در روستاهای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه حضور دارند.

این مسئول ادامه داد: ۳۰۰ نیروی این سپاه به روستاهای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شده اند و فعالیت دارند اما انتظار داریم که مردم این مناطق نیز خود در ساخت خانه دائمی همکاری کنند تا زودتر به نتیجه برسد.

کد مطلب 4193045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه