جزئیات نحوه تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا منادی گفت: به محض تایید لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط دولت، تحصیل تمامی معلولان در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت رایگان انجام می شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیات علمی با رتبه بالای علمی فعالیت می کنند که دارای معلولیت هستند، افزود: همچنین دانشجویان دارای معلولیت در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که با تصویب این لایحه، ادامه تحصیل آنها به صورت رایگان خواهد بود.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد و رئیس دانشگاه با حمایت از این لایحه، اعلام آمادگی کردند هرگونه مساعدت از سوی دانشگاه در این زمینه صورت گیرد.

براساس لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، این افراد دارای در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دیگر دستگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند شوند.