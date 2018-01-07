به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهابی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی برنامه های دهه فجر از تدوین ۳۵ برنامه فرهنگی مذهبی ویژه خواهران در دهه فجر خبر داد.

شهابی گفت: برنامه های متنوعی برای اعضای هیئات مذهبی با رویکرد ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تبیین نقش ولایت فقیه و پشتیبانی از ولایت فقیه و پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی اجرا خواهد شد.

شهابی اضافه کرد: برگزاری گفتمانهای دینی در مساجد و هیئات مذهبی ویژه خواهران، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی و برگزاری مسابقه فرهنگی، برگزاری کارگاه آموزشی از مهمترین عناوین برنامه های اجرایی در دهه فجر است.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بهار همچنین از برگزاری جلسه کمیته فرهنگی ستاد مردمی اعتکاف این شهرستان خبر داد.

شهابی گفت: با توجه به قرار گرفتن ایام البیض در تعطیلات نوروز و ضرورت توجه ویژه به برنامه های مساجد مجری اعتکاف در شهرستان این جلسه با موضوع بررسی آسیب های سال گذشته و ارایه راهکارهای عملیاتی تشکیل می‌شود.

شهابی اضافه کرد: سال گذشته نزدیک به دو هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کرده بودند که امیدواریم در مراسم اعتکاف سال آینده با استقبال بیشتری از سوی عموم مردم به‌ویژه برادران و جوانان روبرو شویم.