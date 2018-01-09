علیرضا شجاعی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آذرماه میانگین کلی افزایش قیمت در بازار همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۶ درصد بوده است، گفت: در بازرسی ها ۱۳۳ قلم کالای اساسی در بازار همدان مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تا پایان آذرماه در همدان گروه فلزات ۳۱.۵ درصد نسبت به ۹ ماه سال گذشته افزایش قیمت داشته است.

شجاعی با اشاره به اینکه تیرآهن ۱۸ اصفهان، بیشترین افزایش قیمت را داشته است، ادامه داد: مصالح ساختمانی ۶.۵ درصد افزایش قیمت داشته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به آجر نما بوده است.

وی با بیان اینکه لوازم خانگی ۰.۴ درصد و خودرو ۳.۶ درصد افزایش قیمت داشته است، بیان کرد: غلات ۱.۵ درصد و گوشت و فرآورده‌های دام ۱۰.۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی با اشاره به اینکه شیر و فرآورده‌های آن ۹.۹ درصد افزایش قیمت داشته است، ادامه داد: افزایش غیر قانونی قیمت شیر و فرآورده‌های آن در بخش شرکت‌ها انجام شده که اداره کل تعزیرات حکومتی دستور برگشت قیمت را به شرکت‌های متخلف داده است.

شجاعی با اشاره به اینکه تخم مرغ ۴۴.۲ درصد افزایش قیمت داشته است، تصریح کرد: با روند واردات تخم مرغ قیمت این محصول روند کاهشی داشته اما هنوز به قیمت اولیه نرسیده است.

وی افزایش قیمت در بخش حبوبات را ۱۷ درصد دانست و ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت حبوبات در بخش نخود کرمانشاهی به دلیل میزان بارندگی کم سال گذشته بوده است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه چای ۲۰ درصد و رب گوجه‌فرنگی ۴.۲ درصد افزایش قیمت داشته است، افزود: نوشابه ۲۲ درصد افزایش قیمت و قند و شکر ۱.۹ درصد کاهش قیمت داشته است.

وی با بیان اینکه دخانیات ۳.۳ درصد و اقلام علوفه‌ای ۲۲ درصد رشد قیمت داشته است، ادامه داد: در بخش اقلام علوفه‌ای جو داخلی با ۳۰ درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است.

شجاعی با اشاره به اینکه نهاده‌ها ۲.۸ درصد و پوشاک و منسوجات ۵.۸ درصد افزایش قیمت داشته است، ادامه داد: لوازم‌تحریر ۹.۸ درصد، مواد شوینده ۴.۳ درصد، پتروشیمی و مواد شیمیایی ۱۰ درصد و کود شیمیایی ۱۶.۹ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی از افرایش ۴.۹ درصدی قیمت سموم و ۷.۳ درصدی ملزومات خودرو خبر داد و عنوان کرد: روند افزایش قیمت با تورم همخوانی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گوشت گوسفندی و گوساله مخلوط ۱۸.۷ درصد افزایش قیمت داشته است، ادامه داد: قیمت گوشت در یک ماه اخیر روند کاهشی داشته است.

شجاعی به مقایسه قیمت‌ها در آذرماه و آبان‌ماه نسبت به مهرماه سال‌جاری پرداخت و ادامه داد: در آبان و آذرماه قیمت فلزات نسبت به مهرماه کاهش داشته اما قیمت مصالح ساختمانی ۳ دهم درصد و لوازم خانگی نیز به همین میزان افزایش داشته است.