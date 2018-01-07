۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

توسط قائم مقام وزیر علوم؛

محورهای همکاری دانشگاه ها با ایرانیان خارج از کشور اعلام شد

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل، بهره گیری از ایرانیان خارج از کشور را در محورهای دوره‌های مشترک، پروژه های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و پذیرش مشترک دانشجو عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سالار آملی، در نخستین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» در خصوص مهاجرت و ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کرد.

وی روند فعلی تحصیل دانشجویان ایرانی را در خارج از کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روند قابل قبولی دانست.

قائم مقام وزیرعلوم درامور بین الملل همچنین تحصیل دانشجویان در خارج از کشور را یک مقوله بین المللی و متداول دانست که این امر بر اساس مطالعات و شاخص های موجود از یک روند بسیار عادی و منطقی برخوردار است.

وی، بهره گیری از ایرانیان خارج از کشور را عمدتاً در قالب چهار محور برگزاری دوره های مشترک آموزش عالی، انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین پذیرش مشترک دانشجو عنوان کرد و گفت: این مهم بایستی صرفاً از طریق دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور صورت گیرد.

سالار آملی، تعداد دانشجویان ایرانی را از لحاظ کیفی و بازدهی تحصیلی در مقایسه با سایر دانشجویان خارجی مناسب و سرآمد دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مطرح جهان عنوان کرد. نخستین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

زهرا سیفی

