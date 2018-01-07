اجرای طرح توانبخشی مبتنی برجامعه در روستاهای مازندران

محمد قلندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال ۷۶ در چند روستا در مازندران به صورت پایلوت آغاز شد و از سال ۸۷ به صورت رسمی در تمامی روستاهای مازندران به اجرا گذاشته شد و این طرح در مناطق روستایی استان با هدف شناسایی افراد معلول، ارائه خدمات توان بخشی و تامین وسایل مورد نیاز آنها اجرا می شود.



وی گروه هدف این طرح را معلولانی معرفی کرد که به نهادهای ارائه دهنده خدمات دسترسی نداشته یا از لحاظ مالی توانایی لازم را برای تهیه لوازم ندارند.



قلندری گفت: که این طرح با همکاری تسهیل گران محلی، بهورزان، دهیاران، شوراها و سایر گروههای اجتماعی در روستاها اجرا می شود و در اجرای آن خدماتی که برای یک فرد معلول در روستا لازم است در زمینه های مختلف مانند درمان، اشتغال و تحصیل توسط تسهیل گران محلی ارائه می شود.



وی هدف نهایی اجرای این طرح را توسعه خدمات توان بخشی در سطح محلی و برابرسازی فرصت ها و افزایش حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه از طریق مشارکت افراد معلول، خانواده های آنان، جامعه محلی، نظام بهداشتی- درمانی، آموزشی، حرفه ای، خدمات اجتماعی و بهزیستی برشمرد و بیان داشت: شناسایی و خدمات رسانی به این قشر از افراد جامعه که در مناطق روستایی یا محروم زندگی می کنند بدون مشارکت آحاد جامعه امکان پذیر نیست.



قلندری همچنین در بحث مناسب سازی گفت: معلولین باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند ولی بستر آماده نیست و برای بسترسازی باید تمام سازمانها و نهادها از جمله دهیاری ها و بخشداری ها همکاری کنند و باید از پتانسیل های اجتماعی و مردمی از جمله بسیج سازندگی و خود معلولین استفاده کرد.



قلندری با اشاره به الزام به کارگیری معلولان در دستگاه های دولتی، خواهان همکاری بخش خصوصی با این قشر از جامعه شد و افزود: با توجه به اقدامات گسترده ای که طی سالهای اخیر در حوزه توانمندسازی معلولان انجام شده، لازم است مدیران واحدهای تولیدی بخش خصوصی نیز برای واگذاری برخی مشاغل به معلولان اقدام کنند.