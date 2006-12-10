مهدی شربیانی به مدال نقره دست یافت/ پرونده کشتی فرنگی ایران بدون مدال طلا بسته شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه ، دیدار نهایی وزن 120 کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه لحظاتی پیش بین مهدی شربیانی از ایران و کوانگ سئو ازکره جنوبی برگزارشد که در دو وقت اول و دوم سکه تکلیف کشتی گیر برنده را مشخص کرد و هر دو کشتی گیر نتوانستند با اجرای فن به امتیاز دست پیدا کنند.

بدین ترتیب مهدی شربیانی نیز با قبول شکست برابر حریف کره ای خود به مدال نقره پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دست یافت.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز که با هفت کشتی گیر در این مسابقات شرکت کرده بود با کسب چهار مدال نقره توسط مهدی شربیانی ، جاسم امیری ، داود عابدین زاده و مسعود هاشم زاده و یک مدال برنز توسط حمید ریحانی به کار خود در بازیهای آسیایی دوحه در شرایطی پایان داد که قبل از اعزام این تیم پیش بینی می شد که تیم فرنگی ایران حداقل به یک مدال طلا دست پیدا کند که اینگونه نشد و دست کشتی فرنگی ایران از مدال طلا کوتاه ماند.