تذکرات مهم نمایندگان به دولت/برای حل مشکلات معیشتی مردم جدی باشید

ضیاءالله اعزازی نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعتراضات اخیر با مسئولان امنیتی کشور گفت: در این جلسه جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب، ولی ملکی، علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی سخنرانی کردند.

وی گفت: نمایندگان در اظهارات خود تذکرات جدی به مسئولان دولتی برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم دادند و خواستار چاره اندیشی دولت برای حل مشکل رکود اقتصادی شدند.

به گفته اعزازی، در این جلسه سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، رحمانی فضلی وزیر کشور، علوی وزیر اطلاعات و علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما حضور داشتند و گزارش های جداگانه ای به نمایندگان ارائه دادند و علیرغم اعلام قبلی مبنی بر حضور شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی وی در این جلسه حضور نیافت.

نماینده مردم بناب در مجلس گفت: دولت باید به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم رسیدگی کرده و مشکل رکود و بیکاری را حل کند.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با حقوق های نجومی، مفسدان اقتصادی و کسانی که به بیت المال دستبرد زدند برخورد کند. این اقدام موجب می شود که مردم اعتماد بیشتری به نظام داشته باشند.