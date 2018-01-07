آزادی برخی اغتشاشگران با اخذ تعهد/پلمب ۲۲۴ مرکز عرضه مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صادقی امروز یکشنبه در نشست مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر خبری، یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و نظام را آسیب جدی از مواد مخدر دانست و اظهار داشت: امروز هزینه ای که در کشور ما برای مبارزه با مواد مخدر می شود بسیار عظیم است و ۴ هزار شهید در این راه اهمیت برخورد با این مقوله را می رساند.

دادستان کرمانشاه، مصرف مواد مخدر در گسترش و شکل گیری آسیب های اجتماعی موثر اعلام کرد و افزود: اگر بخواهیم با پدیده مواد مخدر مقابله کنیم باید به طور علمی و دقیق در بحث ترک اعتیاد و کاهش تقاضا و عرضه وارد شویم.

وی خاطر نشان کرد: صرف اینکه برخورد فقط کیفری باشد جوابگو نیست و در این راستا بهترین راه موثر در مبارزه با مواد مخدر، اجتماعی کردن و پای کار آمدن مردم است.

صادقی در ادامه گفت: اعتیاد یک بیماری مضمن و عود کننده است که جهت ترک وابستگی، حمایت اجتماعی و روانی پس از ترک بسیار مهم است که در این راستا هم خانواده ها و هم دستگاههای اجرایی باید پای کار باشند.

به گفته دادستان عمومی استان کرمانشاه، فرآیند ترک اعتیاد با اقدامات بعدی گره خورده است و مسئولین باید برای اشتغال و جذب آنها در بازار کار اقدامات شایسته ای انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: آنچه در کمپ های اجباری ماده ۱۶ تعریف شده متناسب با ظرفیت استان نیست. این ظرفیت ۲۷۰ نفر بوده است در حالی که ما سال گذشته بیش از ۲ هزار نفر پذیرش داشتیم. لذا باید ظرفیت ها متناسب با نیاز جامعه ایجاد شود.

وی از تعامل سازنده دستگاه قضایی با ضابطین مقابله با مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: این دو نهاد به صورت همسو برای رسیدن به یک هدف مشترک با تمام توان حرکت می کنند.

این مسئول اظهار داشت: برخورد با عرضه کنندگان مواد مخدر از مرداد ماه آغاز شده است و تا کنون بیش از ۱۷۵ مکان عرضه مواد مخدر در سطح شهر کرمانشاه و ۴۹ مکان در شهرستانهای تابعه پلمب توام با پایش شده است.

صادقی افزود: در حال حاضر با پدیده عرضه سیار مواد مخدر مواجه هستیم که در برخی موارد از طریق فضای مجازی صورت می گیرد و عاملان این روش شناسایی و به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در برخی عطاری ها، باشگاههای ورزشی وسالن های آرایشی، مواد مخدر در قالب پوشش مکمل های دارویی و یا لاغری عرضه می شود.

این مسئول ادامه داد: برای جلوگیری از فعالیت این افراد با مکانها و عطاریهای فاقد مجوز مطابق با ماده ۲۷ قانون صنفی جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: برخورد با باندهای کلان مواد مخدر و شناسایی سرشاخه ها یک اولویت راهبردی است و باید به آن توجه شود و باید طوری عرصه را بر توزیع کنندگان تنگ کنیم که نتوانند با اسودگی خیال به رفتارهای سوء خود ادامه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مطالبات مردم از دادسرا برخورد با پدیده مواد مخدر است، لذا شعبی را به امر اختصاص دادیم که به طور جدی به این مساله رسیدگی شود.

صادقی ابراز داشت: در تلاش هستیم تا بانک اطلاعاتی از توزیع کنندگان مواد مخدر تشکیل شده، آدرس و سوابق آنها درج شود تا بتوان به راحتی به آنها دسترسی پیدا کرد و به نحوی این افراد شناسنامه دار شوند.

وی ابراز داشت: مالکین با احتیاط ملک خود را اجاره بدهند و چرا که ممکن است خرده فروشان از این اماکن برای فروش مواد سوء استفاده کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به اغتشاشات اخیر داشت و گفت: افرادی که امنیت جامعه را به هم می زنند برخورد جدی با آنها خواهد شد و هیچگونه مدارایی در این خصوص نخواهد شد.

وی افزود: اعتراص بستر قانونی دارد و اقداماتی که با ساختار شکنی همراه است، حتما با مقابله جدی مواجه خواهد شد ضمن اینکه هیچ مطالبه ای در بستر برهم زدن امنیت قابلیت تحقق ندارد.

صادقی اظهار داشت: با افرادی که به مقدسات دینی توهین کردند و حسینیه بیت العباس(ع) را به آتش کشیدند، پس از شناسایی به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

وی یادآور شد: باید یاد بگیریم در بستر قانون مطابات را دنبال کنیم و در این راستا مسئولین هم باید جوابگو باشند و رسیدگی کنند.

این مسئول، سرنخ هدایت این آشوبها را در خارج از کشور دانست و افزود: تعدادی از تجمع کنندگان و آشوبگران که در این راستا دستگیر شده بودند، پس از اخذ تعهد آزاد شدند.

وی بیان داشت: سطح برخورد با لیدرها، سرشاخه ها و آنهایی که احتمالا در این راستا فریب خورده اند با هم متفاوت خواهد بود.