ضعف مهارت گفتاری عامل جدی طلاق در اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اردبیل تصریح کرد: وضعیت طلاق مطلوب نبوده و در حال حاضر از هر پنج ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

وی افزود: سال گذشته استان اردبیل رتبه نخست رشد طلاق را کسب کرده بود و به نسبت سال ۹۴، ۲۱ درصد افزایش طلاق داشتیم که به معنی این بود که از هر ۴.۲ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید به مداخله به هنگام در درخواست‌های طلاق و مشاوره زوجین، ادامه داد: میزان طلاق کاهش‌یافته اما همچنان ضروری است اطلاع‌رسانی در بین خانواده‌ها تداوم یابد.

خدادادی با بیان اینکه بیشترین اختلافات و درخواست‌های طلاق در سال‌های ابتدایی زندگی زوجین مشاهده می‌شود، متذکر شد: به همین دلیل آموزش مستمر خانواده‌ها در سال‌های اول زندگی ضروری است.

وی به ایجاد مرکز آموزش پیش از ازدواج در استان اشاره و ابراز امیدواری کرد: این مرکز بتواند منجر به ترویج آگاهی، مهارت‌آموزی و رفع مشکلات رفتاری در بین زوجین شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین با اشاره به افزایش سرقت در استان ادامه داد: ضروری است اقدامات پیشگیری و تجهیزات ردیابی خودروها تقویت شده و به مردم اطلاع‌رسانی شود.